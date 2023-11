Cauã Reymond confessa: “beleza atrapalhou minha carreira”

Cauã Reymond participou recentemente do programa 'Assim Como a Gente', apresentado por Fátima Bernardes no canal GNT. Durante a entrevista, o artista abriu o coração e revelou que sua notável beleza, em muitos momentos, atrapalhou sua carreira ao limitar suas oportunidades de interpretar uma variedade de personagens, de acordo com o UOL.

Cauã Reymond, conhecido não apenas por seu talento, mas também por sua aparência física, compartilhou sua jornada desde os dias de atleta e lutador de jiu-jítsu até sua incursão no mundo da moda.

Ele confessou que, apesar de ter sido chamado para seguir carreira como modelo, demorou até seus 34 anos para realmente se relacionar com sua própria beleza e aceitá-la.

O ator revelou: "eu sabia que as pessoas tinham esse olhar sobre mim, mas eu necessariamente não tinha. A beleza ajuda em relação a certos personagens, mas, no meu caso, me atrapalhou em relação a fazer outros papéis que eu queria".

Reymond enfatizou que ao longo de sua carreira, enfrentou o desafio constante de convencer as pessoas de que seu talento ia muito além de sua aparência. Ele comparou sua trajetória a um jogador versátil em um jogo de futebol: "às vezes, você não é um ótimo lateral, mas pode jogar de lateral em um jogo. Às vezes, você descobre que é um grande zagueiro".

Essa honesta revelação de Cauã Reymond ressoa com muitos atores que, apesar de possuírem habilidades excepcionais, enfrentam estereótipos e preconceitos com base em sua aparência. A entrevista destaca a importância de reconhecer o valor da diversidade no mundo da atuação, permitindo que atores talentosos explorem uma ampla gama de personagens e desafios.

Com sua sinceridade e franqueza, Cauã Reymond oferece uma visão única sobre a indústria do entretenimento, inspirando aqueles que buscam seguir uma carreira na atuação a persistir em seus objetivos e acreditar em seu potencial, independentemente das expectativas estéticas impostas pelo mundo.