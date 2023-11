Atriz da série 'Wandinha' se demite antes do fim das filmagens: trama pode mudar

Com a segunda temporada de 'Wandinha' temporariamente paralisada devido à greve dos atores em Hollywood, a série acaba de sofrer uma baixa significativa no elenco principal. Segundo informações do site Zappeando, Thora Birch, que interpreta a inspetora do dormitório onde a protagonista vive, decidiu se demitir antes que as filmagens fossem concluídas.

A notícia da saída de Thora Birch, que dá vida à personagem Tamara Novak, pegou os fãs da série de surpresa. A segunda temporada de 'Wandinha' era muito aguardada, e a paralisação temporária das gravações devido à greve dos atores já havia gerado ansiedade entre os espectadores.

No entanto, ao que parece, a decisão de Thora de deixar a série não está relacionada a controvérsias ou problemas no ambiente de trabalho. De acordo com fontes do Deadline, a atriz retornou aos Estados Unidos para cuidar de um parente doente, o que a impossibilitou de continuar na produção.

A boa notícia é que, antes de sua partida, Thora já havia concluído a maior parte de suas cenas, o que pode facilitar a continuação da produção.

A grande incógnita agora é como a série lidará com a ausência de Thora Birch. Ainda não foi revelado se o roteiro será adaptado para acomodar a saída da atriz ou se uma nova intérprete será escolhida para ocupar o seu lugar. Os fãs terão que esperar por mais informações sobre o futuro de 'Wandinha'.

A segunda temporada da série, que será transmitida pela Netflix, ainda não tem uma data prevista para o seu retorno às telas. Enquanto aguardam, os fãs e a equipe de produção enfrentam esse desafio inesperado que poderá afetar o desenvolvimento da trama.