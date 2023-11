Ana Hickmann aparece na TV pela 1ª vez após denunciar o marido por agressão: “Momento difícil”

A modelo e a apresentadora Ana Hickmann apresentou na manhã desta segunda-feira (13) o programa “Hoje em Dia”, da TV Record, após a agressão que sofreu no fim de semana. Sem citar diretamente o nome do marido, Alexandre Correia, ela disse que esse é um “momento difícil” e ressaltou que, assim que conseguir, dará mais detalhes sobre o ocorrido.

“Eu queria aproveitar agora e agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, para o meu filho, para minha família, mas eu ainda não estou pronta pra falar a respeito. E assim que eu estiver pronta, estiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está aqui, dentro do meu coração. De verdade, como eu sempre fui com todos. Um beijo grande. Obrigada a todos”, disse Ana.

Na sequência, o apresentador César Filho, que também integra o programa, prestou seu apoio à colega. “Saiba que nós estamos sempre juntos com você. Você vai demonstrar mais uma vez que é cada vez maior do que você imagina. Agradecemos sempre o seu carinho”, disse ele.

Por conta da agressão, Ana Hickmann procurou atendimento médico no último sábado (11), quando passou por exames e foi detectada uma lesão no cotovelo esquerdo. Ela saiu do local usando uma tipoia, mas durante o “Hoje em Dia” ela já apareceu com o braço livre.

Nesta manhã, a apresentadora postou uma foto em seu Instagram com o filho, Alexandre, de 10 anos, e destacou que se tratava de “um novo dia”. “Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia”, escreveu a apresentadora (veja abaixo).

Denúncia contra o marido

Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência denunciando o marido, Alexandre Correa, no último sábado (11). Ela esteve em uma delegacia em Itu, no interior de São Paulo, onde disse que o companheiro a pressionou contra uma parede e a ameaçou com cabeçadas. Após a repercussão do caso, ele se pronunciou e confirmou o desentendimento. Porém, ressaltou que os dois estão casados há 25 anos e que essa foi uma “situação isolada”.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana acionou a Polícia Militar por telefone, por volta das 15h30 de sábado. Na ocasião, ela disse que estava na cozinha da casa da família, com o filho e mais duas funcionárias. A apresentadora contou que conversava com o garoto, quando o marido não gostou do assunto e começou a repreendê-la, aumentando o tom de voz. Nesse momento, o menino se assustou e saiu do cômodo.

Assim, Ana começou a discutir com Alexandre, que teria se exaltado, a segurado e a pressionado contra a parede. O homem também teria ameaçado agredi-la com uma cabeçada. Foi quando ela disse que conseguiu se afastar do marido e pegou o celular. Nesse momento, o homem teria fechado a porta, pressionando o braço esquerdo dela.

Ana Hickmann denunciou o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica (Reprodução/Instagram)

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a apresentadora relatou que conseguiu trancar Alexandre no lado externo da casa e chamar a polícia. Porém, quando a PM chegou, o marido não estava mais no local. Uma das funcionárias do casal aparece no registro como testemunha dos fatos.

Depois da confusão, Ana procurou atendimento médico por conta própria. Ela foi atendida na Santa Casa de Itu, onde passou por exames e teve que imobilizar o braço. Ela sofreu uma contusão no cotovelo esquerdo. Após ser liberada pelo médico, seguiu até a delegacia, onde registrou a denúncia.

O documento revela, ainda, que a apresentadora foi orientada pela polícia a solicitar uma medida protetiva contra o marido, mas ela optou por não fazê-la.

A assessoria de imprensa de Ana divulgou um comunicado a respeito do caso. “Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física”, diz o texto.

A apresentadora está casada com Alexandre Correa desde fevereiro de 1998. O casal tem apenas um filho.

O que disse o marido?

Em postagem nas redes sociais, Alexandre Correa se pronunciou sobre o caso. Ele ressaltou que se tratou de uma “situação isolada” e que sempre tratou a esposa com “todo zelo, carinho e respeito”.

“Nota de esclarecimento: De fato, na tarde de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório”, diz o texto escrito pelo empresário.

Investigação policial

Alexandre, que também é empresário de Ana Hickmann, será intimado a depor nos próximos dias. A delegada Márcia Pereira da Cruz, da Delegacia de Itu, disse que a apresentadora foi orientada a fazer o exame de corpo de delito e que o laudo deve sair em até 20 dias.

“Eu, pessoalmente, achei que ela teve muita coragem de vir até a delegacia e registrar a ocorrência, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa”, disse a delegada, em entrevista à TV Globo.

Sobre o fato da vítima não ter solicitado uma medida protetiva, a investigadora destacou que isso ainda é possível, já que a lei não determina um prazo específico. Além disso, Márcia disse que funcionários do casal também serão intimados a depor sobre o caso, registrado incialmente como lesão corporal.

