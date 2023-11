Vazamento de emails de Lisa Marie para Sofia Coppola gera indignação da família Presley

Emails vazados revelaram o descontentamento de Lisa Marie com o roteiro do novo filme de Sofia Coppola, "Priscilla", baseado nas memórias de sua mãe, Priscilla Presley. Neles, Lisa Marie descrevia o roteiro como "chocantemente vingativo e desdenhoso" e expressava preocupação com a forma como a história do encontro de seus pais, quando Elvis tinha 24 anos e Priscilla apenas 14, seria retratada, de acordo com PageSix.

Uma fonte ligada ao patrimônio de Elvis Presley confirmou a autenticidade dos emails, mas argumentou que o vazamento parece ser uma manobra de publicidade devido ao desempenho insatisfatório do filme nos cinemas.

Outra fonte próxima a Lisa Marie destacou o impacto emocional que o vazamento teve em seus filhos, incluindo a atriz Riley Keough e o filho Benjamin, que faleceu em 2020. Lisa Marie também teve duas filhas gêmeas com seu ex-marido Michael Lockwood, Harper e Finley.

O filme "Priscilla" foi lançado na sexta-feira, mas apesar das boas críticas, as projeções indicam que o filme, feito com um orçamento de cerca de US$ 20 milhões, arrecadaria entre US$ 2 e US$ 4 milhões em seu fim de semana de estreia.

No entanto, a controvérsia em torno do filme não é recente. Antes de sua morte, Lisa Marie tentou impedir sua mãe, Priscilla, de se envolver na produção do filme e alertou Coppola sobre sua oposição ao projeto.

Preocupação com a imagem do pai

Em seus emails, Lisa Marie expressou preocupação de que o filme retrataria seu pai, Elvis, de maneira negativa e vingativa, o que ela considerava injusto. Coppola, por sua vez, argumentou que estava se esforçando para honrar a memória de Priscilla e retratar Elvis com sensibilidade e complexidade.

O Page Six procurou Priscilla, Coppola e o patrimônio de Elvis Presley em busca de comentários adicionais. Fontes próximas a Coppola disseram que o foco do filme era mostrar como Priscilla e Elvis viveram seu romance sob os holofotes da fama e que Lisa Marie havia visto apenas um rascunho inicial do roteiro.

Lisa Marie Presley, preocupada com a representação de seu pai, escreveu: "tenho medo de que minha mãe não esteja percebendo a sutileza aqui ou compreendendo como Elvis será percebido quando este filme for lançado. Sinto a necessidade de proteger minha mãe, que passou a vida guardando o legado de meu pai."

Em uma segunda nota para Coppola, Lisa Marie compartilhou as dificuldades pelas quais sua família passou nos últimos anos e destacou o orgulho que sentiram pelo filme "Elvis" de Baz Luhrmann, que retratou Elvis de forma fiel.

A controvérsia em torno de "Priscilla" continua a gerar debate, à medida que os detalhes dos emails vazados se tornam públicos.