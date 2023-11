Stephanie Shepherd explica sua demissão de Kim Kardashian em emocionante entrevista

Em uma reveladora entrevista recente, Stephanie Shepherd, ex-assistente de Kim Kardashian, decidiu esclarecer o motivo por trás de sua demissão, em 2017. O relacionamento profissional entre Shepherd e sua antiga chefe terminou de maneira surpreendentemente amigável, com lágrimas e apoio mútuo, de acordo com a PageSix.

Uma separação amigável

Stephanie Shepherd descreveu sua demissão como "o desacoplamento mais bonito" e destacou a proximidade contínua com Kim Kardashian. Ambas as partes concordaram que era hora de seguir em frente, e Shepherd não tinha um plano definido naquele momento. No entanto, a experiência que ela adquiriu ao trabalhar para a estrela a preparou bem para o futuro.

Aprendizado

Shepherd atribui sua sólida base de conhecimento no mundo do entretenimento e do empreendedorismo ao tempo que passou trabalhando para Kim Kardashian. Ela enfatiza a meticulosidade da máquina por trás da carreira de Kardashian e como isso a ajudou a se tornar uma empresária competente.

A ex-assistente também expressa surpresa com a persistência do público em relação à sua demissão, observando que o evento ocorreu há uma década. Em 2017, fontes relataram que o relacionamento entre Kardashian e Shepherd azedou quando a última deu uma entrevista à Refinery29 e compartilhou detalhes íntimos da vida de Kardashian com seu então marido, Kanye West.

Shepherd também falou sobre o roubo à mão armada que Kardashian sofreu em Paris em 2016 e afirmou que fazia toda a lavagem de roupa da celebridade.

Kim Kardashian explicou a demissão em um episódio de "Keeping Up With the Kardashians" na mesma época, afirmando que Shepherd "queria seguir uma direção diferente." Shepherd concordou, destacando que elas continuaram a se falar semanalmente.

Apesar das circunstâncias iniciais de sua separação, Shepherd e Kardashian mantiveram uma amizade sólida, com a última até mesmo comparecendo ao casamento de Shepherd em junho passado, ao lado de Kris Jenner e Khloé Kardashian.

A entrevista de Stephanie Shepherd trouxe à tona um capítulo anterior na história de Kim Kardashian e destacou como, apesar das reviravoltas da carreira, o respeito e a amizade podem persistir no mundo das celebridades.