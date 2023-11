Príncipe Harry é autorizado a prosseguir com processo judicial

O Príncipe Harry quebrou o silêncio após receber a aprovação do Tribunal Superior para continuar seu processo judicial contra o 'Daily Mail'. A decisão, anunciada na última sexta, foi recebida pelo Duque de Sussex, pela baronesa Doreen Lawrence e por Sir Elton John, diz o Mirror.

Os advogados do trio, junto com David Furnish, Liz Hurley, Sadie Frost e Sir Simon Hughes, expressaram sua satisfação com a decisão do Tribunal Superior. A autorização para levar as reivindicações contra o editor do 'Daily Mail' a julgamento foi considerada um marco significativo.

A declaração conjunta destaca que o Tribunal Superior rejeitou a tentativa da Associated Newspapers de rejeitar os casos, afirmando que cada reivindicação tem uma perspectiva real de mostrar ocultação de atos ilícitos pelos títulos do Mail.

As alegações envolvem atividades criminosas graves, violações sérias de privacidade e práticas desleais, incluindo escutas telefônicas e acesso ilegal a informações médicas e financeiras.

BREAKING Prince Harry breaks silence after winning latest court battle https://t.co/wEB0VV6uUc pic.twitter.com/3qkoODCuRN — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 10, 2023

O comunicado também desafia o 'Daily Mail' e o 'Mail on Sunday' a voluntariamente fornecer os livros que mostram pagamentos secretos a investigadores privados. A ANL, que nega as acusações veementemente, ainda não apresentou uma defesa formal. A próxima audiência está prevista para 21 de novembro.

A ANL reiterou sua posição, chamando as alegações de "absurdas" e enfatizando que aguarda ansiosamente o tribunal para estabelecer a verdade.

O juiz Nicklin, em sua decisão de 95 páginas, destacou que cada requerente tem uma perspectiva real de demonstrar que a ANL ocultou fatos relevantes, permitindo a continuação do processo.

A decisão do Tribunal Superior representa um avanço importante para as vítimas das alegadas práticas ilegais da Associated Newspapers. O julgamento subsequente promete lançar luz sobre as ações da editora e buscar responsabilidades pelos atos ilícitos alegados.