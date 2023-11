Meghan Markle guia príncipe Harry em evento 'pós-desprezo'

No primeiro evento público desde a polêmica em torno do aniversário do Rei Charles, Meghan Markle teve que assumir o protagonismo, guiando o Príncipe Harry no novo centro de veteranos em San Diego (EUA). O episódio aconteceu em meio a alegações de desprezo por parte do Rei, destacando a tensão familiar, diz o Mirror.

Durante a inauguração do "Programa Fitness Warrior da Costa Oeste", Meghan Markle foi vista conduzindo delicadamente o Príncipe Harry à frente, antes da tradicional fita ser cortada pelo CEO da Fundação. Harry, aparentemente preocupado, contrastou com a expressão sorridente de Meghan.

Os recentes acontecimentos seguiram a notícia de que Harry e Meghan não teriam sido convidados para a festa de aniversário de 75 anos do Rei Charles. Contrariando relatos anteriores de que Harry recusou o convite, fontes revelaram que o casal nunca foi informado da celebração. A falta de comunicação, considerada uma exceção, alimentou especulações sobre as relações familiares.

Um porta-voz de Harry e Meghan refutou os relatos, destacando a falta de contato sobre o convite. A fonte esclareceu que, apesar das especulações, o duque sempre desejou feliz aniversário a Sua Majestade em particular e que as histórias subsequentes sobre o suposto desprezo são infundadas.

O episódio, registrado durante a visita ao centro de veteranos, adiciona um capítulo à saga em curso das relações entre o casal real e outros membros da família. A atenção pública permanece focada nas dinâmicas complexas da realeza britânica e nas repercussões desses eventos na imagem da família real.