Influenciadora morre aos 41 anos após ataque cardíaco durante decoração natalina

A influenciadora brasileira Vanessa Vieira Mancini faleceu aos 41 anos após sofrer um ataque cardíaco fulminante enquanto decorava sua casa para o Natal em Manaus. Com quase 30 mil seguidores no Instagram, Vanessa era conhecida por seu bom humor e alegria. Amigos e seguidores expressaram choque e tristeza online, diz o Mirror.

Enquanto montava a decoração natalina em seu luxuoso apartamento, Vanessa desmaiou. Apesar dos esforços dos paramédicos chamados ao local, ela não respondeu aos procedimentos e foi declarada morta.

A notícia da morte de Vanessa comoveu seus seguidores e amigos nas redes sociais. O Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, lamentou a perda de sua "querida amiga". Homenagens e mensagens de apoio inundaram as postagens de Vanessa, lembrando-a por sua alegria única.

A última postagem de Vanessa, uma foto animada de seu cachorro Tobias em seu aniversário de 17 anos, em julho, deixou seguidores emocionados. Amigos compartilharam histórias afetuosas, expressando incredulidade diante da perda repentina.

Vanessa utilizava suas redes sociais para compartilhar momentos de sua vida diária, viagens e atividades físicas. Seus seguidores destacaram sua natureza única, gentil e especial, relembrando-a com carinho.

A família de Vanessa emitiu um comunicado, pedindo respeito durante este momento de luto. A influenciadora deixa um legado de alegria e positividade, sendo lembrada por muitos como uma pessoa única e especial.