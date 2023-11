Fuzuê: audiência em declínio faz Globo mudar substituta; saiba o que esperar

Após viver momentos tranquilos com Vai na Fé, a Globo passa por sérios problemas de audiência com Fuzuê, que registra números baixíssimos para a faixa das 19 horas. Agora, a emissora corre para que a substituta não bata os sucessivos recordes negativos.

Intitulada A Vovó Sumiu, a próxima novela da Globo, que estreia apenas em 2024, está em fase de pré-produção, que por sinal anda muito acelerada, e conta com Arlete Salles, Juliana Paiva, Nathalia Dill e Rafa Kalimann confirmadas. A veterana, inclusive, é a protagonista da trama.

Fuzuê: Merreca, satisfeito, ao encontrar a cruz (Divulgação/Globo)

Após o fiasco de audiência de Fuzuê, a Globo exige que a próxima novela seja mais popular, ou seja, nada de personagens mirabolantes e caça ao tesouro. Amauri Soares, diretor dos estúdios Globo, pediu para que todos criassem novelas que prendessem a atenção do público.

Globo está muito preocupada

Depois do sucesso de Vai na Fé, em 2023, que salvou o horário das 19 horas, a Globo caiu em desespero com Fuzuê e acendeu o sinal vermelho. Com isso, a produção de A Vovó Sumiu levou uma chamada de atenção para não cometer os mesmos erros.

Segundo o site F5, a direção da emissora não estaria lá muito confiante com a nova história de Daniel Ortiz, mas pediu algumas alterações antes mesmo das gravações começarem.

Fuzuê: Pascoal (Juliano Cazarré) sabe de todos os golpes de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) (Fábio Rocha/Globo)

A principal é que não tenha a mesma característica da novela atual, ou seja, o mote inicial da próxima produção também remete a um desaparecimento.

A história de A Vovó Sumiu começa quando Frida (Arlete Salles) desaparece e seus cinco netos se reúnem para encontrá-la, já em Fuzuê todos estão atrás de um tesouro e tal busca ficou tão chata que foi esquecida.

Agora, Daniel Ortiz, que foi responsável pelo sucesso de Salve-se Quem Puder, em 2020, está mexendo no texto para que nada de ruim aconteça com a novela substituta de Fuzuê.

