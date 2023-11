As últimas palavras de James Brown antes de morrer reveladas

O ícone do soul, James Brown, deixou o mundo com uma premonição assombrosa expressa em suas últimas palavras. Sua esposa, Tomi Rae, compartilhou os momentos finais do lendário padrinho da soul, lançando luz sobre seus desafios de saúde e vida privada, diz o Mirror.

A jornada de James Brown

Ao longo de cinco décadas, James Brown moldou a música soul, influenciando gerações com sua presença intensa no palco e hits memoráveis. Sua carreira, marcada por sucessos e títulos como 'Soul Brother Number One' e 'Padrinho do Soul', o elevou ao prestigioso Rock and Roll Hall of Fame.

Apesar de sua grandiosa carreira, James enfrentou desafios de saúde no final de sua vida. Diagnosticado com diabetes e lutando com a imagem pública que ele criou, Brown enfrentou a deterioração de sua saúde e a inevitabilidade do envelhecimento. Sua última esposa, Tomi Rae, revelou os momentos dolorosos e íntimos da batalha do cantor contra a doença.

You didn’t have the opportunity then… but you do now. And y’all are… in the words of James Brown….“Doing it to Death” pic.twitter.com/LCyhiY2SGI — go birds 🦅🏈💚 (@quietlionness) September 18, 2023

Enquanto Brown gaguejava suas palavras finais, a expressão "vou embora esta noite" ecoou como uma premonição de sua iminente partida. Sua luta contra a condição incluiu desconforto físico e emocional, desafiando a imagem imortalizada de sua juventude. Tomi Rae, que compartilhou nove anos com o ícone, testemunhou o declínio de sua saúde e a batalha contra a idade.

Após a morte de James Brown, uma série de disputas legais sobre sua herança surgiram. Tomi Rae, contestada como sua legítima esposa, enfrentou obstáculos legais que foram resolvidos apenas em 2021. O testamento de Brown indicava a destinação de grande parte de sua fortuna a um fundo educacional, enquanto seus filhos colheriam benefícios do legado musical e bens pessoais.

A morte de James Brown não apenas encerrou uma era na música, mas também desencadeou questões sobre sua herança, revelando as complexidades de sua vida pessoal e o impacto duradouro de seu legado.