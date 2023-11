Andy Cohen quer Meghan Markle em 'Real Housewives'

Andy Cohen, conhecido por seu papel no programa 'Watch What Happens Live', manifestou seu interesse em adicionar um toque real à popular franquia 'Real Housewives'. Durante um painel de discussão no BravoCon 2023, Cohen revelou seu desejo de ver Meghan Markle no elenco de uma nova versão do programa, de acordo com o NYPost.

"Se conseguirmos Meghan Markle", declarou Cohen, "isso seria interessante".

Meghan Markle, juntamente com seu marido, o Príncipe Harry, tem vivido em uma mansão de nove quartos avaliada em US$14 milhões em Montecito, Califórnia (EUA), desde 2020, após seu afastamento da família real britânica no ano anterior.

Cohen demonstrou seu apreço pela Duquesa de Sussex, não apenas sendo convidado em seu podcast Archetypes, mas também a defendendo contra rumores de que Markle não entrevistava pessoalmente seus convidados, mas apenas gravava narrações para criar a ilusão de presença.

"Claro que falei com Meghan", afirmou Cohen. "E ela definitivamente me entrevistou. Esse é um rumor insano. O podcast dela é sobre conversas com pessoas. Como ela não o faria? Claro que ela faz".

Cohen elogiou ainda Meghan Markle, descrevendo-a como "muito bem informada" e "pensativa". Markle entrevistou várias personalidades, incluindo Mariah Carey, Paris Hilton, Issa Rae, Mindy Kaling, Serena Williams e outras, durante os 12 episódios de seu podcast.

Em uma revelação surpreendente, durante sua conversa em Archetypes, foi revelado que Meghan quase fez uma aparição no programa 'Watch What Happens Live' da Bravo, mas os produtores de elenco acabaram recusando a estrela de "Suits". Cohen chamou essa decisão de "o maior erro em 13 anos do programa".

Com rumores recentes de que Meghan Markle estaria considerando um retorno a Hollywood, não seria surpreendente se ela aceitasse a oferta de Cohen, possivelmente gerando um spin-off intitulado 'Real Housewives de Montecito'.

Nos Estados Unidos, existem atualmente 11 franquias de 'Real Housewives', incluindo Nova York, Atlanta, Nova Jersey, Beverly Hills, Orange County, Potomac, Miami e Salt Lake City.