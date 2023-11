Taylor Swift brilha em show na Argentina sem Travis Kelce

Taylor Swift estava arrasando no palco na Argentina enquanto Travis Kelce fazia sua parte para a caridade em Kansas City (EUA).

A estrela pop, 33, voltou com sua turnê Eras e realizou seu primeiro concerto em Buenos Aires na quinta-feira, subindo ao palco em uma série de roupas cintilantes.

Além de um body vermelho cravejado de diamantes, Swift também usou um conjunto azul metálico brilhante e um vestido lilás dramático coberto de pequenos lantejoulas prateadas.

Enquanto isso, Kelce, também com 33 anos, mostrou seu apoio ao companheiro de equipe dos Chiefs, Patrick Mahomes, no baile de gala beneficente do quarterback.

O tight end compareceu ao quarto evento anual da Fundação 15 and the Mahomies de Mahomes, realizado no The Midland Theatre em Kansas City na quinta-feira.

Uma fundação beneficente

A fundação compartilhou um vídeo de Kelce no evento no Instagram. No vídeo, compartilhado em seu story no Instagram, Kelce se levantou e acenou enquanto recebia uma salva de palmas da multidão por se tornar "o receptor com mais recepções na história do Kansas City Chiefs".

"@killatrav no prédio", dizia a legenda do clipe. "Muito obrigado por todo o seu apoio 🙏."

De acordo com o site da fundação, a organização, fundada em 2019, é "dedicada a melhorar a vida das crianças por meio de iniciativas que se concentram na saúde, bem-estar, comunidades carentes e outras causas beneficentes."

Durante seu primeiro show em Buenos Aires, Swift demonstrou sua apreciação pelos fãs argentinos e elogiou a plateia lotada.

Uma plateia apaixonada

Segundo o Today, a cantora disse à plateia: "Buenos Aires, bienvenidos al Eras Tour. Eu sou incrivelmente sortuda porque a primeira vez que visitei a Argentina, vocês decidiram lotar três shows em estádios."

Ela acrescentou: "O fato de termos uma plateia tão apaixonada, tão generosa, é mágico. Ouvi dizer que vocês estavam acampando, o que é extraordinário. Na verdade, eu não acreditei até ver um vídeo de vocês fazendo isso."

Segundo o veículo, Swift também teve que reiniciar sua performance de 'Champagne Problems' no piano após um pequeno contratempo.

"Eu tive dois meses de folga", disse ela à plateia. "Pratiquei isso tantas vezes antes desta noite."

Antes de voltar à estrada para sua turnê Eras, Swift compareceu a vários jogos do Kansas City Chiefs, o primeiro em 24 de setembro. Sua presença no jogo contra o Chicago Bears gerou rumores de namoro entre ela e Kelce, mas só foi confirmado quando ambos fizeram aparições surpresa no Saturday Night Live em meados de outubro e compareceram juntos à festa pós-show, tornando público o romance.

Uma fonte disse à People naquele mês: "está se tornando algo mais sério rapidamente. Eles compartilham uma ética de trabalho forte e têm uma enorme apreciação pela vida e suas carreiras, forte laço familiar e valores."