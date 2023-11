Selena Gomez retorna às redes sociais com novas fotos de restaurante em Los Angeles

Selena Gomez está de volta. A cantora de 'Single Soon', de 31 anos, compartilhou novas fotos em seu story do Instagram na quarta-feira, marcando seu retorno após um breve afastamento das redes sociais.

Gomez publicou fotos da cozinha do Moo's Craft Barbecue, um restaurante inspirado no Texas localizado em Los Angeles.

Em uma das fotos, a estrela de 'Only Murders in the Building' descansava o cotovelo em uma grande tábua de cortar de madeira enquanto sorria para a câmera. A imagem também mostrava uma balança de cozinha na bancada e duas facas em outra tábua de cortar.

Na segunda foto, Gomez posou ao lado dos proprietários do Moo's, Andrew Munoz e Michelle Muñoz. Vestindo um avental do Moo's Craft Barbecue, Gomez segurava uma bandeja de comida enquanto exibia um sorriso radiante. De acordo com o site do restaurante, o Moo's serve comida de churrasco inspirada no Texas com um toque "CaliMex".

Atualização nas redes sociais

A conta do restaurante no Instagram também repostou as fotos de Gomez em seu story no Instagram com um adesivo de coração e sua música 'Come & Get It' tocando por cima.

A atualização nas redes sociais da atriz vem após ela revelar em 31 de outubro que se afastaria das redes sociais devido ao "horror, ódio e violência" no mundo.

"Pessoas sendo torturadas e mortas ou qualquer ato de ódio contra qualquer grupo é horrível", acrescentou no Instagram na época. Ela prosseguiu dizendo que "todas as pessoas" precisam ser protegidas, "especialmente crianças", e que "a violência precisa ser interrompida de uma vez por todas".

"Peço desculpas se minhas palavras nunca serão suficientes para todos ou uma hashtag", continuou Gomez. "Não consigo ficar de braços cruzados enquanto pessoas inocentes são feridas. Isso me faz mal. Gostaria de poder mudar o mundo. Mas uma postagem não fará isso."

Ela encerrou a mensagem com "com amor, Selena".

Relação com as redes sociais

Não é a primeira vez que Gomez tira um tempo das redes sociais. A fundadora da Rare Beauty também se afastou das plataformas em fevereiro deste ano, relembrou a People. No mesmo mês, ela falou sobre sua relação com as redes sociais em uma entrevista à Vanity Fair. "As pessoas podem me chamar de feia ou burra e eu fico tipo, tanto faz. Mas essas pessoas entram em detalhes", disse ela sobre os comentários negativos que recebe no Instagram.

"Escrevem parágrafos que são tão específicos e cruéis. Eu constantemente estava chorando. Eu constantemente tinha ansiedade? Não podia mais fazer isso. Era um desperdício do meu tempo."

Ela acrescentou: "a única coisa que tenho no meu telefone é o TikTok porque acho que é um pouco menos hostil. Há coisas maravilhosas nas redes sociais - conectar-se com os fãs, ver o quão felizes e animados eles estão e suas histórias. Mas geralmente isso é filtrado (para mim agora). Criei um sistema. Tudo o que faço eu envio para o meu assistente que os posta. No que diz respeito aos comentários, minha equipe reunirá algumas coisas que são encorajadoras".