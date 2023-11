Sarah Ferguson em conversas para vaga no 'This Morning'

Sarah Ferguson, a Duquesa de York, está em negociações com o programa 'This Morning' da ITV para uma participação especial. A notícia surge depois de sua impressionante aparição no painel do Loose Women, onde discutiu sua luta contra o câncer de mama. Em março deste ano, Sarah também esteve no 'This Morning', quando a apresentadora na época, Holly Willoughby, sugeriu que ela retornasse ao programa para uma edição especial sobre amor.

Na ocasião, Sarah respondeu: "Holly, eu adoraria fazer isso talvez quando você voltar de suas férias anuais e o feriado da Páscoa! Mas não há dúvida, isso está totalmente em pauta. Amamos falar sobre o amor".

Essas conversas ocorrem pouco tempo depois que Holly Willoughby anunciou sua saída para se dedicar à família, após receber ameaças à sua segurança. O substituto em tempo integral de Holly ainda não foi revelado, e o programa tem contado com diversos apresentadores temporários, incluindo Alison Hammond e Josie Gibson.

Experiências

Uma fonte da TV no The Mirror revelou: "a Duquesa foi um grande sucesso com os chefes da ITV no Loose Women, todos acharam que ela tinha muito talento. Ela tem um convite aberto para retornar ao Loose Women e há também discussões sobre ela fazer uma participação especial no 'This Morning' ou uma minissérie para eles".

A Duquesa de York tem experiência anterior em televisão, inclusive substituindo Larry King nos Estados Unidos em um ponto de sua carreira. Uma fonte próxima à Duquesa confirmou que ela "curtiu muito" co-apresentar o 'Loose Women' como parte de uma campanha para incentivar as mulheres a fazer exames de câncer de mama, mas se recusou a comentar sobre outros projetos.

Sarah Ferguson já teve uma carreira na televisão, incluindo trabalhos como correspondente especial no programa 'Today' da NBC nos Estados Unidos. Ela também apresentou documentários no Reino Unido, explorando diferentes estilos de vida e como melhorá-los.

Apesar de sua carreira na mídia, a Duquesa enfrentou dificuldades financeiras ao longo dos anos, incluindo perdas significativas no colapso de sua empresa nos EUA. Ela também admitiu ter "pouco entendimento" de dinheiro e acumulou dívidas durante seu casamento com o Príncipe Andrew.