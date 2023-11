Remake de Elas por Elas: Natália se apaixona; veja a previsão sobre o futuro dela

A modernização de Elas por Elas atingiu Natália (Mariana Santos), que deve ser uma personagem LGBTQIAP+. A protagonista vai se revelar como lésbica nos próximos capítulos da novela das 18 horas.

Antes de se envolver romanticamente por outra mulher, a personagem principal vai mostrar ao público que sempre foi apaixonada por uma de suas amigas. No remake, ela vai se revoltar com Carol (Karine Teles) ao saber que ela é apaixonada por um rapaz.

Só que esse pé atrás com o relacionamento da amiga pode ter um outro motivo, já que em um dos capítulos de Elas por Elas, Natália teve uma visão com Bruno, enquanto ela olhava uma foto antiga de Carol, e o irmão apareceu perguntando se ela havia sido abandonada pela amiga.

Remake de Elas por Elas: Carol e Natália brigam feio e amizade fica abalada (Divulgação/Globo)

Na visão, Bruno também disse que Natália gostava de Carol, dando a entender que não era apenas como amiga. Mas, depois de uma briga, a irmã de Pedro (Alexandre Borges) resolve se reaproximar de Carol, aceitando até visitas da amiga na clínica em que está internada desde que se acidentou após um surto.

Durante uma conversa com Lígia (Paula Burlamaqui), sua psiquiatra, Natália reclamará sobre a amiga e comunicará que não deseja mais receber visitas.

O romance lésbico deve mesmo acontecer entre a protagonista do remake de Elas por Elas e a médica, que faz ela resolver o problema do tormento que carrega há mais de duas décadas por causa da trágica morte do irmão gêmeo.

Remake de Elas por Elas: Lígia vai ajudar com Natália (Reprodução/Globo)

A tese é bem provável, uma vez que a personagem de Paula Burlamaqui era homem na versão original de Elas por Elas. Na trama escrita por Cassiano Gabus Mendes, Lígia era Décio, terapeuta interpretado por Marco Nanini.

Natália (Joana Fomm) descobriu a verdade por trás do mistério sobre a morte do irmão com a ajuda de Décio. Durante as sessões com o psicanalista, concluiu que ela própria foi a responsável pelo acidente de Zé Roberto (Fabio Villa Verde) – renomeado para Bruno no remake. No desfecho, Natália pediu desculpas para as amigas e teve um final feliz ao lado de Décio.

