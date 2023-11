Reese Witherspoon não está namorando Kevin Costner

Recentemente, surgiram rumores online de que Reese Witherspoon e Kevin Costner estariam em um relacionamento, mas o representante da atriz, de 47 anos, negou essas especulações, afirmando que "essa história é completamente fabricada e não é verdadeira."

Este não é o primeiro caso nos últimos meses em que o representante de Witherspoon negou rumores de um envolvimento com outra celebridade recentemente divorciada, como compartilhado com a People.

Em abril, os representantes da atriz de "Livre" e do jogador de futebol americano Tom Brady também negaram que estavam se envolvendo romanticamente. Na época, uma fonte ainda acrescentou que os dois nem sequer haviam se encontrado.

Reese Witherspoon e seu ex-marido Jim Toth anunciaram a separação em um comunicado em março e oficializaram o divórcio em agosto. No comunicado, eles afirmaram: "tomamos a difícil decisão de nos divorciar com muito cuidado e consideração. Desfrutamos de muitos anos maravilhosos juntos e estamos seguindo em frente com muito amor, bondade e respeito mútuo por tudo o que criamos juntos."

Foco

O ex-casal tem um filho chamado Tennessee, de 11 anos. Além disso, Witherspoon é mãe de Ava, 24, e Deacon, 20, de seu casamento anterior com Ryan Phillippe.

Por outro lado, Kevin Costner, de 68 anos, tem três filhos com sua agora ex-mulher Christine, que entrou com um pedido de divórcio em maio, listando a data de separação como 11 de abril. O casal originalmente se casou em setembro de 2004 e chegou a um acordo de divórcio em setembro após meses de litígios na justiça.

"Kevin está aliviado que este assunto tenha sido resolvido e continuará focado exclusivamente em criar conjuntamente seus três filhos", disse uma fonte na época. Os ex-casados compartilham Cayden, 16, Hayes, 14, e Grace, 13.

Portanto, os rumores de um romance entre Reese Witherspoon e Kevin Costner não têm base na realidade, como afirmou o representante da atriz. Cada um está lidando com seus respectivos divórcios e focando em suas famílias.