Rachel Zegler desenvolve 'vínculo' com Jennifer Lawrence por causa dos 'Jogos Vorazes'

Rachel Zegler está se conectando com Jennifer Lawrence por causa de 'Jogos Vorazes'. Falando exclusivamente à People na estreia de Londres de 'The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes', Zegler, 22 anos, falou sobre como aparecer no spin-off do filme a aproximou da vencedora do Oscar, 33 anos.

"Eu já tinha filmado quando a conheci e realmente conseguimos criar um vínculo pelo fato de conhecermos tantas pessoas em comum", disse Zegler à People no BFI IMAX, na Southbank de Londres.

A atriz acrescentou que, até aquele momento, Lawrence não percebia que tinham tantos amigos em comum no mundo de 'Jogos Vorazes', incluindo o diretor Francis Lawrence, que dirigiu três das sequências da franquia e retorna para dirigir a última parte.

"Um dos meus bons amigos é Andrew Barth Feldman, com quem ela acabou de fazer 'No Hard Feelings' e, obviamente, Francis Lawrence é obcecado por ela", disse Zegler à People. "Todo mundo que trabalhou em nossos filmes veio da trilogia original para trabalhar nos nossos".

Jogos Vorazes e as filmagens

Enquanto Lawrence interpretou a protagonista Katniss Everdeen nos quatro primeiros filmes de 'Jogos Vorazes', Zegler interpreta Lucy Gray Baird. Ambientado 64 anos antes do primeiro filme de 'Jogos Vorazes' de 2012, 'The Ballad of Songbirds And Snakes' segue Baird depois de ser selecionada como tributo do Distrito 12 e designada a um jovem Coriolanus Snow como mentor para o 10º Jogos Vorazes anual.

Falando à People sobre não ter conhecido Lawrence antes das filmagens, Zegler diz que "aliviou a pressão e nos fez sentir que poderíamos fazer o nosso próprio trabalho". "Embora, se ela quisesse me dar dicas, eu teria absolutamente ficado aberta para ouvir", brinca.

Zegler também revelou à People que viu 'Jogos Vorazes' pela primeira vez há mais de dez anos no cinema com sua mãe e sua irmã.

Uma estreia

"A mulher ao lado da minha irmã nunca tinha lido os livros ou visto o filme antes, e quando os mutantes apareceram, ela começou a gritar, 'o que vai acontecer a seguir?'", disse Zegler, que se vestiu para impressionar no evento de quinta-feira com um vestido preto da Dior com detalhes de renda transparente.

Compartilhando fotos da estreia em seu story no Instagram, a atriz posou ao lado do co-star e namorado Josh Rivera, além de um close de sua maquiagem esfumaçada. A estrela de West Side Story também compartilhou uma foto de corpo inteiro de seu traje e uma foto com os colegas de elenco, Hunter Schafer e Tom Blyth.

No domingo, Zegler parecia homenagear a personagem de Lawrence em 'Jogos Vorazes' na estreia de 'The Ballad of Songbirds & Snakes' em Berlim, no Zoo Palast. A atriz usava um vestido preto sem mangas da Alexander McQueen com uma cauda de sereia vermelha e ardente, parecendo fazer referência ao momento em que o vestido de Katniss Everdeen entra em chamas, resultando nela ser chamada de "A Garota em Chamas".