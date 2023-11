Príncipe William revela planos pós-viagem de Singapura e Príncipe George pode se juntar

Na quarta-feira, o Príncipe de Gales, de 41 anos, participou de uma rara sessão de perguntas e respostas compartilhada na conta oficial de Instagram que ele divide com sua esposa, Kate Middleton. Em um Story do Instagram, que expira após 24 horas, o Príncipe William revelou seus planos de assistir ao mais recente jogo de seu time de futebol favorito, o Aston Villa, quando chegasse em casa de Singapura.

O Príncipe William fez uma viagem solo a Singapura para a terceira cerimônia anual do Earthshot Prize Awards, que teve início com uma semana inaugural do Earthshot na segunda-feira e foi destacada por uma cerimônia de premiação glamorosa na terça-feira.

O filho mais velho do Rei Charles lançou o Earthshot Prize em 2020 para promover abordagens impactantes para os desafios ambientais mais urgentes do mundo, com planos de conceder cinco prêmios de £1 milhão (cerca de US$1,2 milhão) a agentes de mudança em cinco categorias a cada ano até 2030, lembrou a People.

Embora a rara sessão de perguntas e respostas tenha se concentrado principalmente no Earthshot, onde William disse que a melhor parte da cerimônia de premiação foi "ouvir as histórias e ver os vencedores fazerem seus discursos de agradecimento", ele teve uma resposta descontraída ao ser questionado sobre seu time de futebol favorito.

O Príncipe de Gales é o Presidente da Football Association, que governa o esporte na Inglaterra, e torce pelo Aston Villa - uma paixão que ele passou para o Príncipe George, de 10 anos.

Brincadeiras com o esporte

O Príncipe William entrou no modo de fã ao ser questionado sobre qual time vencerá a Copa Europeia este ano. "Eu deveria dizer: 'será que o Villa vencerá a Copa Europeia este ano?' É provavelmente mais preciso", brincou. "Eu gostaria de pensar que sim. Acho que temos uma boa chance na Europa Conference League. E, na verdade, voltaremos amanhã, e estou ansioso para assistir ao jogo do Villa contra o Alkmaar, que será no Villa Park."

O Príncipe William então revelou que considerou comparecer ao jogo, mas pensou melhor devido ao jet lag devido à diferença de fuso horário de oito horas entre Singapura e a Inglaterra, brincando: "acho que posso acabar dormindo assistindo ao jogo." "Mas estarei assistindo em casa, torcendo pelos 'Villains'", disse ele.

Tudo indica que o Príncipe George se juntou a seu pai para a festa de visualização em casa, já que o jovem príncipe se juntou a seu pai nas arquibancadas do Villa em várias ocasiões. Em abril, o Príncipe George e o Príncipe William foram juntos a um jogo em casa e torceram animadamente pela equipe, onde pai e filho tinham expressões animadas semelhantes.

Os exames do príncipe

Assistir ao jogo do Aston Villa seria um presente para o Príncipe George, que passou a semana concentrado em seus exames na Lambrook School. O filho mais velho do Príncipe William e da Princesa Kate está fazendo os ISEB Common Pre-Tests, que são usados no Reino Unido como precursor para a entrada em escolas de ensino médio.

Alguns especulam que há planos para que George siga os passos de sua mãe ou pai no Marlborough College ou Eton College em alguns anos, após visitas reais a ambas as escolas nos últimos meses.

O Príncipe William até mencionou os exames ao explicar por que a Princesa Kate não estava com ele em Singapura para o Earthshot Prize, rompendo com o precedente dos anos anteriores. "Catherine está muito triste por não poder estar aqui. Ela está ajudando George em seus primeiros exames importantes", disse o Príncipe William em um discurso na cúpula United for Wildlife na segunda-feira de manhã, um dos muitos compromissos de sua curta estadia em Singapura.

Em setembro, soubemos que a Princesa Kate, de 41 anos, não se juntaria ao marido na terceira cerimônia anual do prêmio ambiental porque a semana inaugural do Earthshot coincidiu com os exames do Príncipe George. Em vez disso, a mãe real ficou em casa, em Windsor, para apoiar seu filho mais velho.