Post Malone deixa garçonete de queixo caído com gorjeta de R$ 14 mil em conta de restaurante

No mundo das celebridades, às vezes ouvimos histórias surpreendentes de generosidade, e o rapper e cantor americano Post Malone acabou de adicionar mais uma a essa lista. Recentemente, uma garçonete compartilhou sua surpresa depois que Post Malone deixou uma gorjeta extraordinária de R$ 14 mil no final de sua refeição em um restaurante.

A história veio à tona quando a garçonete compartilhou sua experiência no Reddit, descrevendo como Post Malone fez questão de recompensar a equipe de serviço com um presente em dinheiro antes de sair do restaurante.

Generosidade e genuidade

Em seu post, ela escreveu: "Post Malone é uma pessoa maravilhosa e um ótimo generoso. Trabalho como garçonete há quase 20 anos e, de longe, esta é a melhor gorjeta que já recebi." Ela descreveu Post Malone como uma pessoa "genuína e incrível" e revelou que ele gastou um total de US$3,472.50, incluindo impostos e uma taxa de serviço de 20%, juntamente com sua gorjeta de US$3 mil.

Post Malone, cujo nome verdadeiro é Austin Richard Post, é conhecido por sua carreira musical de sucesso, tendo conquistado diversos prêmios, incluindo três American Music Awards, dez Billboard Music Awards e um MTV Video Music Award. Aos 28 anos de idade, ele é um dos artistas musicais mais vendidos, com mais de 80 milhões de discos.

A generosidade de Post Malone deixou muitos se perguntando quais outras celebridades já demonstraram grande generosidade ao sair para comer, segundo o The Mirror. Alguns usuários compartilharam suas próprias experiências, destacando celebridades como Paris Hilton, Dave Matthews e Martin Sheen, que também foram incrivelmente generosos em suas visitas a restaurantes e bares.