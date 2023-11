‘O Assassino’: sobre o que trata o novo thriller da Netflix com Michael Fassbender?

O Assassino, o novo thriller do diretor David Fincher, chegará à Netflix nesta sexta-feira, 10 de novembro, com uma trama protagonizada por Michael Fassbender que deixará muitos impressionados.

O filme segue um assassino de aluguel distante e metódico sem nome que descobre os seus limites quando a sua vida meticulosamente elaborada é ameaçada após um dos seus trabalhos dar errado.

Fincher fez parceria com o roteirista Andrew Kevin Walker, com quem criou SE7EN (1995), para esta película que se afasta da figura misteriosa, impenetrável e elegante do assassino de aluguel do cinema.

Ao contrário, aprofundou-se nos seus pensamentos e na sua realidade medíocre. “Pensamos que seria interessante eliminar todos os tipos ‘geniais’ das filmes de assassinos”, explicou o cineasta à Netflix.

Por isso, os espectadores não vão encontrar o protagonista deste filme em discotecas e usando ternos, mas um homem que vive de hotel em hotel e faz tudo o possível para não ser visto.

“Queria que fosse alguém que ninguém notaria na rua”, acrescentou Fassbender sobre o seu papel em entrevista à plataforma. “Não é uma pessoa assustadora que você possa identificar apenas olhando para ela...”.

Michael Fassbender em 'O assassino' | (Netflix ©2023)

Qual é o enredo de “O Assassino”, o novo thriller da Netflix?

A película começa com um assassino de aluguel anônimo observando do chão de um escritório vazio o luxuoso apartamento de seu novo alvo durante horas da noite na cidade de Paris, França.

Com um rifle na mão e roupas comuns, o assassino está controlado e toma todas as medidas necessárias para que o crime seja cometido sem problemas, mas as coisas não acontecem da maneira que ele esperava.

Após o ocorrido, o assassino frio foge da cena. No entanto, seus contratantes decidem se livrar dele. Por isso, eles atacam sua casa e não apenas perturbam seu santuário, também sua identidade.

O protagonista é incapaz de tolerar isso. Por isso, ele embarca em uma viagem através da República Dominicana e dos Estados Unidos para eliminar qualquer um que possa perturbar sua tranquilidade.

Michael Fassbender em 'O assassino' | (Netflix ©2023)

Ao longo do filme, o público terá o ponto de vista do anti-herói e poderá aprofundar seus pensamentos mais íntimos e máximas de vida enquanto tenta reorganizar o caos em que está.

"Mantenha o seu plano. Antecipe-se, não improvise. Não confie em ninguém. Nunca ceda vantagem. Lute apenas a batalha pelo que você é pago...", diz para manter o controle.

No entanto, logo descobre que nem a vida nem a morte seguem regras. "Em um filme de vingança, você quer ver as pessoas se vingarem", disse Fincher. "Estamos apenas usando a ideia para perguntar: 'Ou não?'"

Em que se baseia O Assassino

O longa-metragem de suspense é uma adaptação de uma graphic novel francesa homônima escrita por Alexis Nolent sob o pseudônimo de Matz. Fincher leu pela primeira vez em 2007 e ficou fascinado.

"Ele disse que amava o quadrinho, o que dizia, como se desenvolvia... tudo", afirmou Nolent à Netflix. O material original sobre o assassino sardônico é bastante amplo e abrange vários temas.

No entanto, muito foi removido no filme para conseguir ter uma história mais simples sem renunciar a esse contraste entre o que o protagonista anônimo faz e o que ele diz acreditar.

Além disso, embora mergulhe na complexa mente do personagem principal, seu propósito nunca é ofuscar o público com sua selvageria nem manipulá-lo para apoiar o assassino que dá nome à trama.

Michael Fassbender em 'O assassino' | (Netflix ©2023)

"Muitos leitores me dizem que concordam com ele", disse Nolent. "Ou pensaram assim, mas nunca o expressaram. Às vezes dão um passo adiante e pensam que o assassino é simpático; essa não é a intenção".

Fassbender indubitavelmente também não quer que os espectadores admirem ou aspirem a ser como seu personagem. "Deve ser assustador quando ele faz coisas", disse o ator alemão-irlandês.

"Apenas uma face em branco atirando para você. Nenhuma emoção envolvida. Está simplesmente vazio. Espera-se que este seja um personagem que te faça sentir desconfortável. Não quero que seja legal", concluiu.

O Assassino estará disponível na Netflix a partir de 10 de novembro.