Matthew Perry revelou que Jennifer Aniston não queria mais faz 'Friends'

Um ano antes da morte de Matthew Perry, o ator abriu o jogo sobre dizer adeus a 'Friends' após dez anos, destacando como Jennifer Aniston foi quem inicialmente trouxe a ideia.

No seu livro de memórias de 2022, 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', o astro falecido no dia 28/10 explicou: "a verdade era que todos estávamos prontos para que 'Friends' terminasse. Para começar, Jennifer Aniston tinha decidido que não queria mais fazer o show, e, como tomamos decisões em grupo, isso significava que todos nós tínhamos que parar".

Perry continuou, revelando que Aniston queria fazer filmes, enquanto ele já estava envolvido com produções cinematográficas na época. Ele acrescentou: "mesmo que tenha sido o melhor trabalho do mundo, as histórias de Monica, Chandler, Joey, Ross, Rachel e Phoebe basicamente se esgotaram até 2004".

A série, que também contava com Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer no elenco, começou em 1994 e lançou suas carreiras. Perry refletiu sobre como todos cresceram durante a série e como a 10ª temporada foi encurtada.

O episódio final de 'Friends', intitulado 'The Last One', foi ao ar em 6 de maio de 2004. Perry teve a oportunidade de dizer a última fala do show, tornando-se um momento significativo.

Despedida

"Consegui encerrar 'Friends'", escreveu Perry. "Amo a expressão no rosto de Schwimmer quando eu entrego essa linha - é a mistura perfeita de afeto e diversão, exatamente o que o show 'Friends' sempre deu ao mundo."

Após 237 episódios juntos, o elenco se despediu no set, mas permaneceu próximo ao longo dos anos. Perry compartilhou seus sentimentos durante esse momento, mencionando que Aniston estava chorando enquanto ele se sentia vazio.

O ator, que lutou contra o vício em drogas e álcool, manteve sua sobriedade até sua morte em 28 de outubro, aos 54 anos. Seu funeral contou com a presença de seus ex-colegas de 'Friends', que expressaram sua devastação pela perda segundo compartilhado com o New York Post.

A declaração conjunta do elenco afirmou: "estamos todos arrasados com a perda de Matthew. Éramos mais do que colegas de elenco. Somos uma família. Há muito a dizer, mas agora vamos tirar um momento para lamentar e processar essa perda insondável."

"Com o tempo, falaremos mais, quando pudermos. Por agora, nossos pensamentos e nosso amor estão com a família de Matty, seus amigos e todos que o amavam ao redor do mundo."