Kelly Clarkson recebe 'presente fofo' de Taylor Swift após o relançamento de '1989'

Kelly Clarkson revelou que Taylor Swift tem uma reputação por dar presentes incríveis. Em uma entrevista à E! News na última quinta-feira, a cantora de 'Breakaway', de 41 anos, compartilhou como recebeu surpresas adoráveis da também famosa artista de 33 anos.

A apresentadora do talk show estava promovendo o lançamento de seu canal SiriusXM, o Kelly Clarkson Connection, quando revelou que Swift enviou sinais de sua apreciação. "Sabe o que é engraçado? Ela acabou de me enviar flores", disse a personalidade da televisão. "Ela é tão legal. Ela foi como, 'toda vez que eu lanço algo' — porque ela acabou de fazer '1989'. Eu também ganhei aquele cardigã muito fofo."

Clarkson estava respondendo a um repórter da E! fazendo referência a um tweet de 2019 da vencedora do American Idol sugerindo que a cantora de 'Shake It Off' regravasse suas músicas após Scooter Braun adquirir o catálogo musical de Swift em uma venda de US$300 milhões.

"@taylorswift13 só uma ideia, você deveria regravar todas as músicas das quais você não possui os direitos autorais exatamente como você as fez, mas colocar uma arte completamente nova e algum tipo de incentivo para que os fãs não comprem mais as versões antigas. Eu compraria todas as novas versões apenas para provar um ponto", tweetou Clarkson na época.

Regravações e o apoio

Avançando para outubro, '1989 (Taylor’s Version)', versão regravada de seu álbum de 2014, foi lançada. Swift também lançou versões regravadas de 'Fearless', 'Red' e 'Speak Now'.

Embora Clarkson estivesse feliz em mostrar seu apoio, ela acredita que Swift eventualmente teria resolvido a situação por conta própria. "Eu adoro como ela é gentil", continuou Clarkson. "Ela é uma mulher de negócios muito inteligente. Então, ela teria pensado nisso. Mas é ruim quando você vê artistas que admira e respeita realmente querendo algo e é especial para eles. Você sabe que, se eles vão encontrar uma brecha, eles vão encontrar. E ela fez isso e literalmente é, tipo, a artista mais vendida agora, eu sinto."

A acertada observação da hitmaker de 'Since U Been Gone' é correta. A regravação de Swift se tornou sua 13ª música a atingir o primeiro lugar na parada da Billboard e vendeu 1,6 milhão de unidades nos EUA (e mais de 3,5 milhões de unidades em todo o mundo) apenas na primeira semana — quebrando seu próprio recorde estabelecido anteriormente com o álbum de 2014, que vendeu 1,287 milhão.

O esforço foi anunciado em 9 de agosto, enquanto ela encerrava a etapa americana de sua Eras Tour, em Los Angeles. "Há algo que estou planejando há um tempo realmente, realmente, realmente ridículo e embaraçoso, e em vez de contar a vocês, acho que vou apenas mostrar", disse ela enquanto apresentava a arte da capa na tela atrás dela.

Swift está atualmente em turnê com sua Eras Tour, desta vez na América do Sul. Em breve ela chega ao Brasil.