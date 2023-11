Kelly Clarkson diz que seus filhos não compreendem a fama

Kelly Clarkson, a estrela pop de 41 anos, sempre se manteve humilde ao longo de sua carreira, e agora ela quer garantir que seus filhos sigam o mesmo caminho.

Durante o evento de prévia da indústria e imprensa Next Generation da SiriusXM em Nova York, a cantora falou com a revista People sobre como é ter seus filhos, River Rose, de 9 anos, e Remington Alexander, de 7, se juntando a ela no palco durante seus shows. Para eles, essa é uma atividade normal.

Clarkson explicou que seus filhos frequentemente a acompanham em suas apresentações, e ela nunca precisa pedir que o façam. No entanto, ensinar a eles sobre a natureza especial de sua vida famosa tem sido um desafio.

A fama para os filhos

Ela organiza "festas de dança" em casa com as crianças, que também a veem se apresentar na televisão desde muito jovens. Para eles, não há uma distinção clara entre os dois cenários.

Clarkson compartilha que a fama é tão normal para seus filhos que eles não a veem como algo estranho. Eles até perguntam se podem trazer amigos para assistirem às apresentações. Isso faz parte de sua rotina.

Uma das preocupações de Kelly como mãe é garantir que seus filhos entendam o quão sortudos são por crescerem em meio ao glamour de sua carreira no entretenimento. No entanto, eles ainda não compreendem completamente o significado da fama.

Clarkson ressalta que, para seus filhos, parece que todos podem ter a mesma vida que eles. Ela acredita que é importante ensinar-lhes a importância da gratidão e da apreciação. Por mais que isso seja importante, Kelly admite com bom humor que eles podem ficar um pouco irritados com essa lição.

Incluindo a filha em sua arte

A filha de Kelly, River, teve um gostinho da vida de músico ao contribuir com sua voz na faixa "You Don't Make Me Cry" do álbum "Chemistry" de sua mãe. A gravação foi feita quando River tinha 5 anos e estava guardada até agora. A pequena ficou empolgada quando a música finalmente foi lançada.

Kelly Clarkson prevê que sua filha está entrando em uma idade em que pode começar a se sentir um pouco envergonhada em algumas situações, mas, por enquanto, River chama a música de "sua canção."

Além disso, uma das vantagens de lançar músicas nas quais sua filha colaborou é que River pode receber royalties à medida que as pessoas ouvem e compram a música. Mas, por enquanto, Kelly continuará cuidando dos assuntos de negócios de sua filha.

Ela enfatiza que seus filhos, River Rose e Remington Alexander, estão bem cuidados financeiramente, e Kelly mantém um fundo para eles, garantindo que o dinheiro não seja o problema.