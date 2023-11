Julia Fox desabafa sobre rótulo de objeto sexual: "sexo é a última coisa que faço"

Julia Fox, estrela de 'Uncut Gems', abriu o coração sobre sua frustração ao ser rotulada como um 'objeto sexual'. A atriz, que posou de topless para a edição de dezembro/janeiro da Cosmopolitan UK, revelou seu desconforto com a percepção pública de sua imagem como um ser estritamente sexual, segundo trouxe a Page Six.

Em uma entrevista recente, Fox criticou a reação negativa à exposição de sua pele, afirmando: "qualquer pessoa que fique chateada por eu mostrar muita pele me rotulou como um ser sexual".

A atriz de 33 anos enfatizou que sua identidade vai além disso, e que o sexo é a última coisa que ela faz com seu corpo. Ela expressou orgulho por sua forma física e questionou por que não usaria roupas reveladoras, artísticas e interessantes.

Fox não poupou palavras ao criticar aqueles que interpretam seu corpo como sexual, destacando que a responsabilidade não é dela, mas de quem a percebe dessa forma. Ela ressaltou que o corpo das mulheres merece ser celebrado e não deve ser reduzido a objetos sexuais.

Além disso, a estrela de 'Uncut Gems' expressou desgosto com o julgamento entre mulheres, salientando a pressão para que mulheres se conformem a padrões preestabelecidos. Ela reforçou a importância de celebrar os corpos femininos em sua diversidade, rejeitando a ideia de que devem ser vistos apenas como objetos sexuais.

Ensaio poderoso

O ensaio para a Cosmopolitan UK mostra Fox em diversas poses, desde topless com luvas estampadas e leggings até diferentes conjuntos de lingerie, um visual BDSM e um elegante vestido de noite. A atriz, que já esteve nas manchetes por seu relacionamento com Kanye West, enfatiza sua diversidade e liberdade de expressão através dessas imagens poderosas.

Fox, que namorou Kanye West por seis semanas, compartilhou anteriormente detalhes íntimos sobre seu tempo com o rapper. Ela afirmou que o relacionamento não era centrado no aspecto físico e que percebeu rapidamente que estava sendo usada como peça em meio ao divórcio de West com Kim Kardashian.

Em um trecho de sua autobiografia, Fox alega que West ofereceu pagar por uma cirurgia de aumento de seios, destacando as dinâmicas complexas de poder e influência em seu relacionamento.