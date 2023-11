Globo acumula dívida de R$ 9 milhões após briga judicial; veja quem recebe a bolada

A TV Globo perdeu mais uma briga nos tribunais. Agora, a emissora terá que desembolsar R$ 9 milhões para o jornalista Lair Rennó, que trabalhou com Fátima Bernardes no Encontro.

Segundo o NaTelinha, o juiz Marcelo Oliveira da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região tomou a decisão favorável ao ex-Encontro, depois que a emissora entrou com um recurso para tentar reverter a situação.

O juiz ainda teria dado um sermão na TV Globo, já que o recurso tinha “caráter nitidamente protelatório dos embargos, configurando abuso do direito de defesa”.

Com isso, o canal foi multado em R$ 450 mil por tentar atrasar o pagamento de R$ 9 milhões ao ex-apresentador do Encontro com Fátima Bernardes.

Já a Globo alega que o processo deveria ter sido julgado pela Justiça comum, não a trabalhista, indo contra ao juiz, que afirma que “a decisão colegiada está devidamente fundamentada”.

Entenda a briga na justiça

Lair Rennó processou a Globo depois de ser demitido em 2020, enquanto dividia o programa matinal com Fátima Bernardes, que era a apresentadora oficial do Encontro.

Na Justiça, Rennó afirmou ter sido contratado como Pessoa Jurídica, mesmo cumprindo obrigações que configuram uma relação empregatícia.

Segundo a decisão do juiz Adriano Marcos Soriano Lopes, a contratação de Rennó por tal meio teve “apenas o intuito de fraudar a relação de trabalho por meio da pejotização”.

