Genialidade ou loucura? Jared Leto escalou o Empire State como Homem-Aranha e abriu debate após se machucar

Jared Leto ama as aventuras extremas e decidiu fazer uma proeza nunca antes vista (de forma legal) ao escalar na última quinta-feira uma parte do famoso Empire State Building em Nova York.

De terno vermelho, arnês e cordas, o cantor e ator foi gravado do famoso arranha-céu para anunciar a turnê mundial da sua banda, Thirty Seconds to Mars, que levará o nome de 'Teasons Word Tour 2024' e será a primeira turnê principal da banda em cinco anos.

"Eu estou fascinado pelo Empire State Building, a atração número um do mundo, desde criança. Não sei se foi pelo Recorde Mundial Guinness ou por King Kong, mas algo nesta estrutura icônica sempre capturou minha imaginação. Construída em apenas 13 meses em uma das cidades mais grandes do mundo, ela sempre foi para mim um poderoso símbolo de todas as possibilidades da vida", disse o vencedor de um Oscar.

O incidente de Jared Leto desde as alturas ao ser exposto

Para ninguém é segredo o quão excêntrico Jared Leto pode ser, então ele decidiu correr todos os riscos envolvidos em escalar o icônico edifício, que ainda assim, apesar dos equipamentos de segurança, continua exposto a riscos, até mesmo perder a vida.

Para essa façanha, é necessária boa condição física, o que não foi um problema para o famoso de 51 anos, estando acostumado a se exercitar arduamente; mas, embora tenha conseguido a façanha sem nada para lamentar, não saiu inteiramente ileso, pois, durante a escalada, sua mão esquerda ficou ensanguentada devido às arestas afiadas do edifício.

Jared mostrou como ele estava diante das câmeras, mas isso não foi um impedimento para continuar com a emocionante viagem pelo prédio.

Agora que ele decidiu ir mais longe ao aparecer como Homem-Aranha no Empire State, dividiu opiniões entre seus seguidores, pois surpreendeu a todos, mas alguns consideraram a exposição desnecessária. Apesar disso, ele desfrutou seu momento extremo.

Esta não é a primeira vez que a celebridade se expõe ao praticar esse esporte extremo, pois é grande entusiasta da escalada. Durante as férias na Itália, no verão passado, foi filmado escalando em Milão, sem cordas ou arreios.

Nesse momento, ele escolheu o Castelo Sforzesco, um bem cultural protegido pelo Estado italiano, datando de 1499, que também fez parte da promoção do novo álbum da sua banda.