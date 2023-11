Esposa de Robbie Williams "vulnerável" com revelação de ligação que terminou casamento

A esposa de Robbie Williams, Ayda, abriu o coração e compartilhou seus sentimentos sobre um novo documentário em que é revelada uma ligação que encerrou seu casamento. O documentário da Netflix, que estreou recentemente, promete revelar os bastidores da bem-sucedida carreira musical de Robbie.

Em um vídeo postado em sua página do Instagram, Ayda, de 44 anos, expressou sua preocupação com o lançamento do documentário e pediu a opinião de seus seguidores. Na legenda do vídeo, ela escreveu: "mais alguém se sentindo nervoso? Deixe-me saber seus pensamentos? #lávamosnós #robbiewilliams #netflix @robbiewilliams @shopayda AWxx".

No vídeo, Ayda compartilhou que recebeu "muitas" mensagens sobre o documentário, o que a fez sentir-se "incrivelmente vulnerável". Ela explicou que, à medida que os fãs assistem às suas vidas, parece que estão "olhando dentro da sua gaveta de roupas íntimas".

Vulnerabilidade e impacto

Ayda disse: "olá a todos no mundo do Instagram, é a véspera da estreia do documentário de Robbie Williams na Netflix, e hoje eu recebi muitas mensagens sobre isso, e percebi, à medida que recebia todas essas mensagens, que estou me sentindo incrivelmente vulnerável em relação a todos verem nossas vidas, a vida de Robbie, nossa vida, nossos filhos. Parece que todo mundo está olhando dentro da minha gaveta de roupas íntimas, da gaveta de roupas íntimas do Rob".

Ela acrescentou: "eu só pensei em compartilhar que estou me sentindo super nervosa e vulnerável, então espero que todos gostem, se emocionem com isso, gostem. Eu definitivamente chorei várias vezes e tive muitos momentos de orgulho e estou ansiosa para compartilhá-lo um dia com meus filhos, que terão muitas perguntas. De qualquer forma, espero que todos aproveitem, eu só queria compartilhar um momento de vulnerabilidade com vocês, então espero que todos assistam e encontrem algo nele, especialmente o homem por trás disso, um cara legal e um bom documentário. É só isso que eu tenho, então aproveitem a noite e estou ansiosa para saber o que vocês acharam".

Documentário e ligação devastadora

O documentário de Robbie foi lançado na Netflix e explora os bastidores de sua ascensão à fama, bem como sua vida familiar atual.

Isso ocorre após o casal falar sobre uma ligação que marcou o fim de seu relacionamento. Ayda relembra que o ex-membro do Take That a ligou certa manhã, pouco antes de seu 33º aniversário, admitindo que sua equipe o estava enviando para a reabilitação, relembrou o The Mirror.

Explicando a ligação devastadora, Ayda disse: "lembro que eram 2h, e eu o liguei e disse: 'estou entrando na rodovia', e ele disse: 'você está dirigindo? Me ligue quando chegar em casa.' E ele disse: 'não posso estar em um relacionamento, tenho que melhorar e não posso estar com você. Preciso terminar com você'".

Ayda acrescentou: "foi como se eu entendesse, porque percebi que ele não estava bem, e lembro que pensei: 'só quero que você melhore.'" Ela também admitiu estar "profundamente abalada", acrescentando: "Ele era minha alma gêmea e de repente ele se foi."