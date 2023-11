Em livro, DJ Zé Pedro revela que só beijou na boca aos 29 anos

O DJ Zé Pedro, conhecido por suas icônicas baladas românticas, lançou seu livro "Mela cueca – As canções de amor que o mundo esqueceu". O livro, que conta a história de sua vida e de sua paixão pela música, foi prefaciado por ninguém menos que Lulu Santos, que descreve Zé Pedro como "Junior do Leme" e afirma que ele veio ao mundo a convite da música, de acordo com G1.

Zé Pedro, que só deu seu primeiro beijo aos 29 anos e perdeu a virgindade na mesma idade com seu primeiro namorado, compartilha sua jornada de amor com a música. Não se limitando apenas à música brasileira, Zé Pedro demonstra uma profunda conexão com a música romântica, também conhecida como "sofrência" nos dias de hoje.

O livro Mela cueca é um relato autobiográfico fascinante que leva os leitores a uma viagem pelas memórias musicais e amorosas de Zé Pedro. O início narra sua convivência com seus pais, Maria e José, ambos fora dos padrões sociais, mas amorosos à sua maneira. A narrativa também abrange sua iniciação profissional e amorosa no Rio de Janeiro, cidade para a qual migrou em 1972, vindo de Porto Alegre, sua cidade natal.

Zé Pedro descreve sua trajetória como um "menino desajustado" do Rio que perambulou por vários bairros cariocas, sendo o Leme um dos mais marcantes em sua história. Sua paixão pela música finalmente o levou a se tornar o DJ Zé Pedro em 1988, quando foi reconhecido como uma das maiores atrações da noite carioca.

A história de Zé Pedro se desenrolou pelas pistas de dança e boates mais badaladas do Brasil, passando pelo Banana Café e Resumo da Ópera. Sua mudança para São Paulo em 1993 marcou o início de uma nova fase em sua carreira. Lá, ele se envolveu no mundo da moda, ganhou fama nacional como DJ do programa Superpop e produziu remixes de ícones da MPB.

Com seu selo, a Joia Moderna, Zé Pedro lançou álbuns notáveis de cantoras como Cida Moreira, Alice Caymmi e Letrux, além do recente tributo de Filipe Catto a Gal Costa.

Temas abordados na biografia

"Mela cueca – As canções de amor que o mundo esqueceu" não é apenas uma autobiografia, mas também um guia afetivo de baladas românticas lançadas entre 1970 e 1980. Nesse guia, as memórias de Zé Pedro são permeadas por seu amor inabalável pela música, que o acompanha desde cedo e o levou a brilhar nos palcos e pistas de dança.

O livro, com suas 208 páginas, oferece uma visão única da vida e carreira do DJ, enriquecida por suas paixões musicais que encantaram gerações. Com lançamento em São Paulo, "Mela cueca" promete ser uma leitura obrigatória para os amantes da música e aqueles que desejam conhecer a trajetória desse DJ que encontrou sua verdadeira vocação nas batidas e melodias apaixonadas.