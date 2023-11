Duff McKagan, dos Guns N' Roses, revela o segredo de seu casamento de quase 25 anos

Em 1996, o baixista do Guns N' Roses, Duff McKagan, foi marcado para um encontro às cegas com a modelo Susan Holmes por meio de um amigo em comum.

"Conversamos algumas vezes por telefone, e ela era uma mistura entre uma das minhas irmãs que me fazia sentir confortável, mas também era super sexy", recorda McKagan, de 59 anos, à People.

"Foi tão genuinamente agradável as coisas sobre as quais conversamos. Então, ela se ofereceu para me buscar no Aeroporto de Burbank. Ela me encontrou na porta de desembarque, e eu fiquei tipo, 'caramba'. Ela era deslumbrantemente deslumbrante." Uma noite de sushi se seguiu.

"O lugar estava cheio, mas, na minha opinião, não havia ninguém lá", diz McKagan, que estava sóbrio há dois anos naquela época. "Porque ela estava nervosa, ela disse, 'você se importa se eu tomar um saquê?'. Eu disse, 'não me importo. De jeito nenhum'. Ela tomou um saquezinho, e ela ficou animada. Eu disse, 'bem, acho que ela não é de beber. Isso é legal'."

Vinte e sete anos depois desse primeiro encontro, McKagan e Holmes, de 51 anos - que se casaram em 1999 e têm duas filhas: Grace, de 26 anos, e Mae, de 23 anos - estão tão fortes como sempre.

"Descobrimos muito cedo: nunca ficar mais de 12 dias separados", diz McKagan. "Não apenas ela e eu, mas também eu e as crianças. Eu voaria para casa por 10 horas, apenas para tentar manter as coisas normais e nossa família unida. Susan fez um ótimo trabalho em manter nossa família unida. Elas também vinham muitas vezes."

A paternidade no relacionamento

Desde o dia em que ele e Holmes receberam Grace em 1997, McKagan diz que abraçou completamente seu novo papel como pai de meninas.

"Naquele momento, quando ela nasceu, não sabíamos se seria um menino ou uma menina", diz ele. "Quando aquela garota nasceu, eu recebi um superpoder. Uma luz surgiu ao meu redor e eu seria pai de menina, e essa é a maior responsabilidade que um homem tem neste planeta. Tudo aconteceu de uma vez."

Três anos depois, quando Mae chegou, McKagan se sentiu reafirmado: "Eu sou o pai de menina. Vamos nessa!"

Crescendo, Grace, uma musicista descrita por McKagan como uma mistura de "Iggy Pop e Debbie Harry", e Mae, uma designer que se formou na Parsons School of Design, se divertiram acompanhando o pai na estrada.

"O serviço de buffet era divertido porque havia sobremesa lá", diz McKagan. "Quando você faz um grande show, eles têm serviço de buffet para a equipe e todos. Pegar sorvete às escondidas era a grande diversão delas. Elas estavam bem animadas! E nós dizíamos, 'Você não deveria comer sobremesa'."

A vida em família e a carreira

Quando ele não estava em turnê, McKagan diz que ele e Holmes levavam uma vida "normal" em casa com as meninas.

"A escola delas era a pé, então nós íamos juntos para a escola, de mãos dadas e coisas assim", diz ele. "Depois, ficou tipo, 'Não, você não pode segurar minha mão. Pai, por que você usa camiseta regata quando me leva para a escola? Por que você não usa calças caqui?' Você sempre vira um pai constrangedor. Então, elas voltam para você e percebem, 'Isso é legal'."

"Mas nós éramos os pais normais, foi o que todas as crianças diziam", continua. "Até hoje, ouvimos, 'Vocês eram os mais sólidos'. E continuamos casados e apaixonados."

O amor de McKagan por Holmes serviu como grande inspiração para seu novo álbum solo, 'Lighthouse', lançado em 20 de outubro. Ela até foi sua musa para a faixa-título.

Na jornada de sobriedade de McKagan, Holmes continua sendo uma força orientadora. Após anos de luta contra a dependência, McKagan - que sofre de ataques de pânico desde os 16 anos - decidiu ficar sóbrio após uma internação por pancreatite aguda induzida por álcool.

Desde o momento em que conheceu Holmes, McKagan soube que nunca voltaria ao seu estilo de vida de festas desregradas antes da sobriedade.

Não é surpreendente que, quando o 60º aniversário de McKagan em fevereiro é mencionado, ele rapidamente direcione sua atenção para outro grande marco: seu 25º aniversário de casamento com Holmes em agosto.

Mas primeiro, um McKagan sorridente - que conversou com a People pouco antes dos shows do Guns N' Roses no Hollywood Bowl em 1º e 2 de novembro - diz que ele e sua esposa têm um divertido momento cheio de significado a completar: "Vou buscá-la no Aeroporto de Burbank."