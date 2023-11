Beyoncé lança impactante trailer para o filme 'Renaissance'

Na quinta-feira, Beyoncé lançou o trailer mundial para o seu próximo filme de concerto 'Renaissance: Um Filme de Beyoncé', várias semanas antes da sua data de lançamento, em 1 de dezembro. Após lançar um teaser com imagens dos bastidores e uma narração quando anunciou o projeto, o novo vídeo oferece aos fãs uma prévia de algumas das imagens ao vivo no filme altamente aguardado.

O clipe que anuncia a versão teatral da aclamada Turnê Mundial Renaissance da superestrela pop começa com sua silhueta antes de brindar uma plateia de milhares. "Eu fecho os olhos e viajo por reinos de espaço e tempo", diz Queen Bey, de 42 anos, em uma narração. "A realidade não tem poder ou controle sobre o meu estado de espírito na minha viagem em busca de uma fonte para carregar o meu ser interior. Frequência de linha de montagem enquanto toco o meu MPC."

Enquanto clipes vulneráveis dos bastidores - incluindo cenas com sua filha Blue Ivy, de 11 anos, e o marido JAY-Z - são intercalados com imagens dela no palco, Beyoncé fala sobre sua identidade e os desafios que enfrentou, compartilhou com a People.

Ela diz: "Neste mundo dominado por homens, tive que ser realmente forte. Equilibrar a maternidade e estar neste palco apenas me lembra de quem eu realmente sou."

O teaser de um minuto e meio então irrompe em vislumbres do show espetacular da vencedora do Grammy, incluindo breves olhares para os figurinos e coreografia espetaculares, enquanto a música de sucesso 'Break My Soul' toca.

"Você é a visão, baby. É um novo nascimento. Espero que você se sinta libertado ou o Renaissance não acabou", diz a cantora de 'America Has a Problem' ao concluir o vídeo.

A intenção

Na legenda do trailer, a sinopse oficial diz que o filme de concerto "acentua a jornada da turnê mundial Renaissance, desde a sua concepção, até a abertura em Estocolmo, Suécia, até o final em Kansas City, Missouri."

"Trata-se da intenção de Beyoncé, do seu trabalho árduo, do seu envolvimento em todos os aspectos da produção, da sua mente criativa e do seu propósito de criar o seu legado e dominar a sua arte", continua a descrição. "Recebida com aclamação extraordinária, a turnê mundial Renaissance de Beyoncé criou um santuário de liberdade e compartilhou alegria, para mais de 2,7 milhões de fãs."

A hitmaker anunciou Renaissance: Um Filme de Beyoncé após a última parada da sua turnê em Kansas City, Missouri, em 1 de outubro, lançando o primeiro trailer online.

No final de outubro, a distribuidora do filme, a AMC Theatres Distribution, confirmou que a cantora e compositora celebrará o lançamento da versão para as telas da sua turnê aclamada com dois eventos de estreia.

Vários dias antes do lançamento nos cinemas de todo o mundo em 1 de dezembro, a estreia nos EUA será realizada em Los Angeles em 25 de novembro, e a estreia mundial seguirá em Londres em 30 de novembro.