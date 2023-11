A Fazenda: ex-peão assume se existe ou não um romance com Cariúcha

Eliminado de A Fazenda 15, Henrique Martins voltou a falar sobre Cariúcha, uma das participantes mais polêmicas do reality show rural. Fora do jogo, o ex-atleta olímpico disse que não existe nenhum tipo de sentimento entre os dois.

“Estou bem tranquilo quanto a isso. Desde o começo a Cariúcha sabia que era [uma relação] sem maldade. A gente brincava e ela sabia do meu posicionamento”, afirmou o nadador, que conversou com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão.

O ex-peão também deixou claro que nunca pensou em se envolver com qualquer participante de A Fazenda: “Em nenhum momento eu pensei em fazer alguma coisa. Eu não exponho a minha família ou a minha namorada. A minha vida pessoal é minha. Estou bem alinhado com a Bia”.

A Fazenda 15: Henrique Martins desmente romance com Cariúcha e revela namorada fora do reality show (Reprodução/PlayPlus)

Henrique Martins afirma que é amigo de Cariúcha e que logo no começo do reality show, a funkeira foi gentil com ele: “Tenho o maior respeito por ela, gosto muito dela. Ela tem uma história fenomenal. Quando eu cheguei [na sede], fiquei sem cama, sem edredom. A Cariúcha me ajudou, me acolheu. A gente desenvolveu uma amizade muito bacana”.

Henrique Martins foi o último eliminado

O ex-nadador olímpico Henrique Martins foi o sexto eliminado de A Fazenda 15. Nesta quinta-feira (09), o peão deixou o confinamento ao obter apenas 5,64% dos votos para permanência no reality show da Record.

Henrique disputava a roça com o conturbado casal Jaquelline Grohalski e Lucas Souza: “Esse jogo é uma coisa única na vida, é um grande aprendizado, a gente se conhece muito lá dentro...vou levar muita coisa para a vida”, disse o atleta.

O ex-peão também disse que sua torcida fica para Radamés e também torce para que Nadja saia, pois foi com quem teve mais desavenças.

