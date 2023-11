Meghan Markle queria viver no Castelo de Windsor, mas teve seu pedido negado

Meghan Markle, que entrou para a Família Real em 2018, casando-se com o Príncipe Harry, teria manifestado interesse em viver no Castelo de Windsor como sua residência. Entretanto, a Rainha, à época, considerou a solicitação "inapropriada" e negou o pedido.

O casal real se casou em Windsor em 2018 e, posteriormente, recebeu o Frogmore Cottage, com seus dez quartos, como presente para servir como sua casa. O Frogmore está localizado nos terrenos de Windsor e ficava próximo ao local onde a falecida Rainha Elizabeth II passou grande parte de seu tempo, tornando-o o lugar perfeito para uma jovem família crescente.

Relatos sugerem que Meghan, que se tornou famosa por seu papel como Rachel Zane na série de sucesso "Suits", desejava morar em Windsor. No entanto, ela logo descobriu que isso não seria possível.

Decisões de mudança

De acordo com o jornal The Times, ela até mesmo questionou se os "aposentos poderiam ser disponibilizados após o casamento". No entanto, o casal foi informado de que isso não seria possível, então optaram por renovar o Frogmore. Mudando-se para o chalé em 2019, o casal logo deu as boas-vindas ao primeiro filho, o Príncipe Archie.

Em 2020, o casal se mudou para a Califórnia (EUA). Agora, eles residem em Montecito com seu filho e filha, que nasceu nos Estados Unidos, a Princesa Lilibet. Após a publicação das memórias do Príncipe Harry, intituladas "Spare", em janeiro, o casal foi solicitado a desocupar o Frogmore de forma permanente.

Em um novo livro, intitulado "The New Royals", a especialista em assuntos reais Katie Nicholl falou sobre a decisão da falecida Rainha de presentear o Frogmore a Harry e Meghan.

Citando Lady Elizabeth Anson, que faleceu em 2020, Katie escreveu: "o chalé foi um grande gesto. A entrada da Rainha para os jardins fica ao lado do chalé deles. Basicamente, é o quintal dela, seu refúgio e sua privacidade. Ela estava abrindo mão disso ao presentear o Frogmore Cottage a Harry e Meghan. Todos nós achamos que foi muito generoso da parte dela. Ela disse 'espero que eles respeitem'."