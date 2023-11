Local de descanso final de Matthew Perry é revelado

O mundo continua lamentando a perda repentina do ator Matthew Perry, conhecido por seu papel icônico como Chandler Bing em "Friends". O local de descanso final de Perry foi agora revelado, lançando luz sobre as celebridades com quem ele repousa, de acordo com o Mirror.

O ator de 54 anos foi encontrado sem vida em sua casa em Los Angeles em 28 de outubro. Alegadamente descoberto sem resposta em sua banheira de hidromassagem, a causa de sua morte permanece desconhecida. Apesar do mistério que envolve sua partida, Perry foi sepultado na última sexta-feira no Forest Lawn Memorial Park, em Los Angeles.

Colegas de elenco devastados compareceram ao emocionante serviço fúnebre, juntamente com seus pais enlutados.

Descanso entre as elites

O túmulo de Perry está localizado especificamente dentro do santuário do amor guardado. Essa seção privada é isolada do público e está situada perto dos túmulos das lendas de Hollywood Bette Davis, Debbie Reynolds e Carrie Fisher.

O parque memorial também abriga os locais de descanso de Michael Clarke Duncan e Ronnie James Dio.

Apesar dos vizinhos ilustres, a família do ator parece relutante em atrair atenção pública, sem um marcador oficial em seu local de sepultamento e com os arranjos florais removidos.

Desaparecimentos

No início desta semana, um substancial arranjo de flores enfeitava o local de descanso de Matthew Perry, mas até terça-feira, misteriosamente desapareceu. Surgem especulações sobre o desejo da família por privacidade, conforme relata o veículo de notícias: "parece que a família ainda não está pronta para que o público venha em grande número".

O Forest Lawn de Hollywood Hills, diferentemente do Memorial Park de Glendale, tornou-se o local de descanso final de vários astros famosos, incluindo Paul Walker, Bill Withers e Bob Barker. Michael Jackson e Nat King Cole, por outro lado, repousam no Glendale Memorial Park. Perry agora se junta a esta companhia distinta, descansando eternamente entre a elite no coração de Hollywood.