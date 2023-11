Larissa Manoela e outras celebridades são vaiadas durante show do RBD no Rio de Janeiro

A primeira apresentação do grupo RBD em solo brasileiro está dando o que falar. O show, realizado no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, contou com a presença de milhares de fãs anônimos e famosos. E no que diz respeito a estes últimos, a situação acabou ficando um tanto quanto incômoda.

Conforme publicado pelo Terra, algumas famosas foram vaiadas pelos fãs que passaram semanas dormindo na porta do estádio na esperança de conseguir um lugar mais próximo ao palco. Entre elas estavam a atriz Larissa Manoela, a cantora Pocah e a influenciadora Bruna Griphao.

Aos gritos de “Privilégio” e “Ih, fora daqui!”, as famosas assistiram a apresentação de uma área VIP, ainda mais próxima ao palco do que os fãs que conseguiram a tão sonhada grade. Em pouco tempo, diversos internautas comentaram os registros das vaias, que rapidamente viralizou.

“Absurdo essas celebridades terem esse privilégio, enquanto alguns fãs dão a vida pra pegar grade”, escreveu uma pessoa.

“Você nós sabemos que é fã, agora só não carrega seus amiguinhos que nunca nem abriram a boca pra falar 1 A e ficamos de boa”, comentou um perfil de fãs da banda.

“Vendo aqui as coisas do show do RBD e vi o negócio das vaias aos “famosos”. Eu nem sei se esses que estavam lá eram fãs ou não, mas esse povo que ficou vaiando é muito besta. Qualquer um daqueles ali que tivesse a chance de tá mais perto ia aproveitar”, comentou outra.

Pocah não se calou diante das vaias

Após ser vaiada por fãs que estavam na grade para assistir a apresentação do RBD, a cantora Pocah não ficou quieta, e usou seu perfil no ‘X’ para rebater a postura dos fãs que a vaiaram por seu “privilégio”.

“Eu nem ia falar nada porque quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã de RBD. Zero novidade. Quando o RBD veio ao Brasil em 2006 eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show, ou a gente comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito para hoje com 18 anos sendo fã da banda, meu trabalho me dar essa chance de ter esse tal “privilégio” em ser convidada para assistir ao show de pertinho (e quem dispensaria?) e é isso, o show foi LINDO! Realizei um sonho e vou levar o dia de ontem para sempre comigo”.

Os fãs da cantora prontamente defenderam sua postura: “Ver alguém que é fã e consegue esse presente de estar ali pertinho é uma vitória para mim também. Me alegro com as conquistas de quem merece e você merece sim! “No pares nunca de soñar”!”.

