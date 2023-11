Ilhados com a Sogra: Fernanda Souza responde se está na 2ª temporada do reality

Ilhados com a Sogra foi um dos grandes sucessos da Netflix Brasil em 2023 e ganhou uma segunda temporada. Com isso, Fernanda Souza usou as redes sociais para responder se estará no comando do reality show.

Com a decisão da plataforma de streaming tomada, a famosa veio à público e disse: “O brasileiro está assim porque vem aí a segunda temporada de Ilhados com a Sogra!!!!! Marca a sogra, crush e os amigos porque eu não vou ficar feliz sozinha”, dando indícios que será a apresentadora.

A atriz também mandou um “Netflix, obrigada, patroa!” e brincou que o mundo não esperava menos do que uma segunda temporada de Ilhados com a Sogra. Nos comentários, os fãs celebraram a volta do reality show.

Ilhados com a Sogra: Fernanda Souza apresenta a primeira temporada do reality show (Reprodução/Netflix Brasil)

Mas, os famosos também. A cantora Sandy, que recentemente se separou de Lucas Lima, aplaudiu a novidade. Já o ator Hugo Bonemer reforçou que o reality é bom demais.

Ilhados com a Sogra conquista fãs

Gravado na praia de Ubatuba, no litoral de São Paulo, o reality vem conquistando cada vez mais pessoas, marcando 1,8 milhão de visualizações e 6,4 milhões de horas consumidas na Netflix Brasil, durante os dias 9 e 15 de outubro.

Falando do Top 10 de produções mais vistas, o reality show Ilhados com a Sogra ocupa a sexta posição de produções em língua não inglesa mais vistas da semana. Já no Brasil, o programa de Fernanda Souza bombou e é o segundo mais visto.

Fernanda Souza

Entenda o formato do reality show

Inédito na plataforma, o programa de Fernandinha Souza é uma competição que coloca sogras, genros e noras em uma ilha paradisíaca e na luta pelo prêmio de R$ 500 mil.

O reality coloca em xeque as relações familiares, deixando tudo conturbado. No programa, os filhos e filhas das sogras também marcam presença em dinâmicas de tirar o fôlego e que podem desestruturar uma parte da relação, pelo menos, por um período pequeno.

