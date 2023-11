Gil do Vigor na presidência do Brasil: ex-BBB revela se concorre ao cargo em 2026

Ex-BBB Gil do Vigor publica vídeo onde questiona o fim do casamento homoafetivo no Brasil (Reprodução/Instagram)

O ex-BBB Gil do Vigor revelou abertamente sua intenção de disputar a presidência do Brasil nos próximos anos, reafirmando uma declaração feita anteriormente. Pelos stories do Instagram, o economista famoso compartilhou seus planos futuros.

Morando na Califórnia (EUA(, onde está dedicado a um programa de doutorado em economia, o amigo de Juliette Freire afirmou que sua incursão na carreira política começa após seu retorno oficial ao Brasil, mas não deixou claro quando isso acontece.

“Aguardarei a minha formação como PhD. Talvez na eleição seguinte, se Deus quiser”, disparou o famoso. Mas, vale lembrar que há eleições em outubro de 2026.

Reprodução Gil do VIgor em entrevista ao PodPah (YouTube)

Apesar de não fornecer uma data exata para seu retorno ao Brasil, Gil enfatizou que sua formação acadêmica demandará entre cinco a seis anos. Contudo, assegurou seu amor pelo Brasil, destacando que tem a intenção de voltar.

O ex-BBB expressou aos seus seguidores o desejo de contribuir para o cenário político brasileiro, reiterando uma missão que já havia mencionado meses atrás durante uma participação no PodPah, no YouTube.

“Eu acredito que sou muito a cara do nosso país e tenho uma missão aqui nessa terra. Eu não sou o mais inteligente, mas eu sou esforçado”, desabafou, na ocasião.

Na ocasião, Gil do Vigor afirmou que se vê como alguém que representa o espírito do país e que acredita ter uma missão significativa em território brasileiro. Apesar de se autodescrever como não sendo o mais inteligente, ele enfatizou sua dedicação como uma característica marcante: “Eu voltarei ao Brasil, amo minha terra!”, garantiu o ex-participante do Big Brother Brasil.

