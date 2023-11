Ex-modelo da Playboy relata sua luta contra o vício em álcool: “minha urina virou ácido”

Jessica, agora com 37 anos, iniciou sua carreira como modelo e atriz em Los Angeles (EUA), sonhando em alcançar o estrelato. Com aparições em canais de renome e nas páginas da Playboy, parecia que ela estava vivendo um sonho. No entanto, por trás dessa fachada reluzente, estava o pesadelo do alcoolismo, que gradualmente tomou conta de sua vida, de acordo com TheSun.

Alcoolismo

Aos 26 anos, Jessica estava consumindo álcool 24 horas por dia, mantendo uma garrafa de vodka sempre por perto. Chegou a um ponto em que ela era incapaz de se mover para usar o banheiro, resultando em um mês inteiro de degradação em um único lugar, urinando e defecando em si mesma.

O ácido em sua urina começou a corroer sua pele, levando-a a ser hospitalizada em janeiro de 2014 com uma infecção sanguínea por estafilococos e órgãos em falência.

Jessica finalmente encontrou ajuda e começou sua jornada para a sobriedade em janeiro de 2014. Hoje, ela trabalha como coach de recuperação, ajudando outras pessoas a superar seus vícios.

Além disso, ela compartilhou sua história em um livro chamado "Human on Fire" e celebrou o nascimento de seu primeiro filho em dezembro de 2019.

A modelo atribui seu alcoolismo a um evento traumático de sua infância, quando foi molestada por uma babá aos 5 anos. Ela tentou preencher o vazio resultante com álcool e outros mecanismos de fuga, vivendo em segredo sua dependência por anos.

Jessica enfatiza a importância de compartilhar histórias e ajudar aqueles que lutam contra o vício em álcool, destacando os perigos do consumo excessivo e sua glamourização. Ela afirma que o álcool é uma "malignidade sócio-cultural" que requer uma abordagem mais responsável na sociedade.

Sua mensagem de encorajamento para quem luta contra o vício é clara: "não importa o quão ruim seja, é sempre possível dar a volta por cima. Se eu pude me recuperar, qualquer um pode". A história de Jessica Landon é um testemunho de resiliência e esperança, mostrando que a recuperação é possível, mesmo nos momentos mais sombrios.