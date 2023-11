Enquete: ver TV é uma boa opção para o primeiro encontro

Uma recente pesquisa realizada com 5 mil americanos revelou que assistir TV pode ser uma excelente opção para o primeiro encontro, de acordo com a maioria dos entrevistados. Cerca de 57% dos participantes de todos os 50 estados consideraram a ideia de assistir a um filme ou série em streaming e se conectar como uma opção aceitável para um primeiro encontro romântico, reporta o New York Post.

jonas-leupe-dZmNJKFDuVI-unsplash

Gêneros Favoritos e Preferências

A pesquisa também analisou as preferências de gênero, destacando que mais da metade (52%) dos residentes de Nevada preferem comédias românticas.

Entre as séries mais assistidas, "Law & Order" (28%) e "Family Guy" (26%) lideram, seguidas por "The Masked Singer" (24%) e "The Simpsons" (24%). Quanto a filmes, as franquias mais populares são "John Wick" (31%), "Avengers/Marvel Cinematic Universe" (26%) e "The Super Mario Bros. Movie" (24%).

A pesquisa, conduzida pela OnePoll em parceria com Tubi, também revelou que a média de horas de conteúdo assistido por pessoa é surpreendente: 1.112 horas por ano, equivalente a 21 horas por semana, quase um emprego de meio período.

Wyoming se destaca como o estado mais propenso a assistir mais de 50 horas por semana, com 40% dos entrevistados fazendo isso. Já Nevadanos lideram em assistir mais de dez séries ou filmes simultaneamente, com 40% atualmente mantendo essa prática.

Em termos de preferências por gênero, Minnesota se destaca como o Estado mais aficionado por crimes reais (53%), enquanto Indiana prefere dramas (48%). Idaho, por sua vez, pode se orgulhar de ter assistido ao mesmo filme mais vezes do que qualquer outro Estado, com 36% dos entrevistados afirmando terem assistido ao seu filme favorito de 41 a 50 vezes no último ano.

phillip-goldsberry-CtV2fhyHj6I-unsplash

Além disso, a pesquisa revelou hábitos inesperados de streaming, como assistir a filmes natalinos fora de época, algo admitido por quase 2/3 dos entrevistados (65%).

"Os hábitos de consumo de conteúdo dos americanos são tão diversos quanto os Estados em si", afirma Adam Lewinson, Chief Content Officer da Tubi. "Ter uma ampla seleção de títulos, desde conteúdo original até lançamentos e clássicos cult, é fundamental para manter os espectadores engajados em uma ampla gama de demografias".

Metade dos entrevistados planeja assistir de três a seis novos filmes, e a fonte número um de histórias ao escolher algo novo para assistir é aquela baseada em uma história real (35%), superando adaptações de livros (16%).

"À medida que as pessoas continuam a reduzir assinaturas, incluindo serviços de streaming, elas podem procurar opções que lhes permitam desfrutar de suas séries ou filmes preferidos em vários dispositivos, com anúncios mínimos e sem a necessidade de assinatura", acrescenta o porta-voz.