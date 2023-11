Autor diz que Twitter quebrou Elon Musk mentalmente

Elon Musk, renomado empresário de tecnologia e proprietário do X (o Twitter), teria enfrentado uma crise mental, levando-o a se trancar em seu escritório. O autor Ben Mezrich revela detalhes alarmantes, sugerindo que as preocupações com a reputação de Musk desencadearam a crise, de acordo com PageSix.

Show de comédia

O show de Dave Chapelle em San Francisco, em dezembro de 2022, marcou um ponto de virada para Musk. Provocado pela plateia e pelo comediante, a resposta de Musk no Twitter indicou o impacto em seu estado mental.

Mezrich destaca o ano tumultuado de Musk, incluindo um suposto ataque a seu filho por um "stalker louco" e a revelação de Musk sobre o microdosing de cetamina para tratar a depressão. O autor atribui esses incidentes ao declínio sem precedentes da saúde mental de Musk.

Baseando-se nas percepções de Mezrich, a experiência sem precedentes de Musk no show de Chapelle e o perturbador incidente envolvendo seu filho parecem ser cruciais. A resposta do magnata da tecnologia no Twitter e as afirmações de Mezrich pintam um quadro de um homem profundamente afetado por eventos externos.

Mezrich, conhecido por suas obras de não-ficção, enfatiza o preço que o Twitter cobrou de Musk, afirmando que "o Twitter quebrou Elon Musk". A narrativa se desenrola como um conto de advertência sobre as armadilhas da propriedade de mídia social, entrelaçado com as lutas pessoais de Musk.

Apesar da persona pública de Musk, Mezrich sugere um lado mais vulnerável, destacando o impacto em sua saúde mental. Os representantes de Musk ainda não comentaram as afirmações de Mezrich, deixando espaço para especulações sobre o bem-estar do empresário.

No cenário em constante evolução das redes sociais e da cultura de celebridades, a história de Musk serve como um lembrete do custo humano por trás das manchetes. Enquanto o magnata da tecnologia enfrenta desafios profissionais e pessoais, o mundo observa, ponderando sobre o preço da fama e o ônus que ela impõe até aos mais proeminentes.