Sharon Stone revela assédio sexual em reunião de estúdio

A atriz Sharon Stone está se abrindo sobre o assédio sexual que enfrentou no início de sua carreira em Hollywood. Em uma aparição no podcast Let's Talk Off Camera, de Kelly Ripa na SiriusXM, a atriz de 65 anos alegou ter sido assediada por um ex-executivo da Sony durante uma reunião nos escritórios da empresa, nos anos 1980.

Stone não revelou o nome do executivo enquanto descrevia a experiência, que aconteceu algum tempo depois de sua mudança para Los Angeles. Ela descreveu como foi abordada por esse executivo em sua primeira reunião com a Sony.

"Eu tinha acabado de chegar aqui, tipo, alguns anos antes, e vesti minha melhor roupa. Lembro-me claramente disso, porque quando somos jovens, temos apenas uma roupa boa", disse Stone. "Eu estava tão animada para vestir minha roupa especial e conhecer o chefe da Sony."

"E ele está andando pela sala e fazendo exatamente a mesma coisa, [dizendo] 'oh, é verdade o que dizem sobre você', 'você é a mais linda. Não vemos ninguém como você em décadas. Todo mundo está falando de você e olhando para você'", ela relembra. "'Você é a mais articulada. Você é tão inteligente e bonita, e esse cabelo'."

Stone afirma que o executivo "veio andando bem na minha frente e disse, 'Mas primeiro?' e tirou seu pênis na minha frente."

Representantes da Sony não responderam ao pedido de comentários da People.

Experiências estranhas

"Claro, eu era muito jovem, e o que faço quando estou nervosa, porque sou basicamente uma pessoa muito extrovertida, comecei a rir", disse Stone. "Comecei a rir e a chorar ao mesmo tempo, e não conseguia parar porque fiquei histérica. Não consegui parar, então ele não sabia o que fazer. Claro, ele guardou e foi para a porta atrás de sua mesa."

Stone disse que acreditava que o executivo saiu da reunião após sua resposta e que ela permaneceu sentada em seu escritório até que uma secretária a acompanhou até a saída.

"Isso não foi o último de muitas experiências estranhas como esta em minha carreira", acrescentou Stone. A atriz compartilhou essa experiência após assistir a um show em Los Angeles, no qual foi impactada por uma artista que cantou uma música sobre assédio sexual.

"Quando ouvi essa garota cantando [a música], você tem que perceber que isso aconteceu em 1980 comigo e agora estamos em 2023, o que são 43 anos depois", disse ela. "E vejo essa jovem e estou chocada que a mesma coisa [ainda acontece]. Pelo menos ela está no palco e está contando para o mundo."

Dificuldade de denúncia

Stone começou sua carreira em Hollywood em 1980 e ganhou destaque com papéis em filmes como "O Vingador do Futuro" de 1990 e "Instinto Selvagem" de 1992. Ela recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz por "Cassino" de 1995.

Durante a entrevista, Stone disse acreditar que "não teria sido capaz de apontar um chefe de estúdio dos anos 1980 porque a Sony nunca me contrataria novamente". Ela também afirmou que a falta de trabalho como atriz nos últimos anos se deve às alegações que fez sobre suas experiências na indústria cinematográfica.

Stone, que lançou sua autobiografia "A Beleza de Viver Duas Vezes" em 2021, chamou a ideia de identificar publicamente aqueles que ela acusou de assédio de "um exercício sem propósito".

"Eles sabem quem são, mas sabem tão bem quem são que eu não trabalho há 20 anos", acrescentou.