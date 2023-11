Selma Blair conta as peripécias de seu filho de 12 anos

Selma Blair, a atriz conhecida por seu papel em "Legalmente Loira", não tem medo de usar seu senso de humor ao falar sobre a criação de um pré-adolescente. Durante uma conversa com a People no evento Glamour's Women of the Year Awards, na terça-feira (7/11), a atriz de 51 anos compartilhou uma atualização sobre o que seu filho Arthur Saint, de 12 anos, pensa sobre ela estar sendo homenageada.

"Eu não consigo lembrar. Meu filho provavelmente disse: 'você está sendo paga? Posso ter dinheiro?'", ela riu. "Eu imagino que seja isso o que ele sempre diz."

Ela continua: "Oh, um garoto típico. É por isso que celebramos as mulheres", brinca. "Não, meu filho tem 12 anos perfeitos. Tenho certeza de que ele está orgulhoso."

Em julho, Blair celebrou o 12º aniversário de seu filho com uma homenagem sincera compartilhada no Instagram. Ela postou uma série de fotos do pré-adolescente, que ela tem com seu ex Jason Bleick, e escreveu: "Meu São, Arthur, feliz aniversário 🎂."

A alegria do filho em sua vida

Ela continuou: "Esta tem sido a vida mais incrível com você. Para sempre o meu favorito, sei que você terá o melhor ano até agora", e acrescentou: "Estou muito orgulhosa do que você é e se tornou. Geralmente 🦁. A criança mais adorável se tornou um adolescente de 12 anos!!!! 🐣🦅. Eu te amo e gosto de você. Muito. 💛 mamãe."

Blair também abriu o jogo sobre o envolvimento de seu filho durante sua batalha contra a esclerose múltipla em seu documentário "Introducing, Selma Blair", que estreou em outubro passado. Uma cena do documentário mostra Arthur raspando a cabeça da mãe antes de seu transplante de células-tronco em 2019, uma experiência que mudou sua vida.

"Era para tê-lo como parte disso, ajudá-lo a estar no controle, talvez ser a primeira imagem de mamãe parecendo diferente", Blair disse ao Entertainment Tonight sobre permitir que Arthur cortasse seu cabelo. "Isso foi bem fácil e um momento agradável, e me faz sentir melhor sabendo que Arthur tem uma opinião — não exatamente uma opinião, mas está incluído."

Blair também observou que Arthur já esqueceu alguns dos momentos apresentados no documentário. "Há muito que eu percebo que ele era muito jovem para se lembrar", acrescentou na época.