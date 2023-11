Rico Melquiades recebe alta hospitalar após susto

Rico Melquiades, vencedor da temporada de A Fazenda 13 da RecordTV, passou por um susto na última segunda-feira (06/10). O influenciador, que conquistou o público com sua personalidade carismática, teve que ser levado às pressas para o hospital devido a fortes dores que o impediram de se levantar da cama, reporta Observatório dos Famosos.

Após uma série de exames e a administração de medicamentos, Rico recebeu alta médica, recusando-se a permanecer internado. De acordo com Bruno Ribeiro, amigo próximo de Rico, em conversa com a colunista Fábia Oliveira do Metrópoles, eles agora aguardam os resultados dos exames realizados durante a internação.

"Saímos agora há pouco do hospital. Fizemos alguns exames e estamos aguardando o resultado", informou Bruno. "Mas ele foi medicado e não quis ficar internado. Ele ainda sente um pouco de dor, mas não tão forte como estava", explicou.

A notícia da internação de Rico Melquiades pegou os fãs de surpresa, deixando todos preocupados com o estado de saúde do influenciador. Sua rápida recuperação e o fato de estar em casa novamente trazem alívio aos que acompanham sua trajetória.

Neste momento, a torcida e os seguidores de Rico aguardam ansiosamente por atualizações sobre sua condição de saúde e os resultados dos exames, desejando-lhe uma recuperação completa e rápida.