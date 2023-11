Remake de Elas por Elas: audiência em queda faz Globo agilizar o futuro; entenda

Elas por Elas ainda está aquecendo o lugar deixado por Amor Perfeito, mas a Globo já definiu e se prepara para colocar a substituta no ar. Amargando uma audiência baixíssima para a faixa das 18 horas, o remake será trocado por uma novela que se passa no nordeste.

Tremendo perder ainda mais público, a direção da emissora já escolheu quem vai ocupar o espaço deixado pela adaptação em 2024. No Rancho Fundo, que traz um romance no sertão nordestino, é o título provisório escolhido para acabar com o fracasso do remake de Elas por Elas.

Escrita por Mario Teixeira, o mesmo autor de Mar do Sertão, exibida em 2022, a produção pode repetir o mesmo sucesso de audiência e mostrar que o horário não ganha destaque positivo apenas com novelas de época. Antes dessa, O País de Alice, de Licia Manzo, estava na mira da Globo, que mudou de ideia.

Remake de Elas por Elas: Histórias não empolgam os fãs de 1982 (Divulgação/Globo)

Com um cenário já conhecido do público que curte as novelas da Globo, Rancho Fundo deve estrear na faixa das 18 horas apenas em abril de 2024, sendo uma das maiores apostas na programação do próximo ano, que conta ainda com o remake de Renascer, previsto para janeiro.

Se nada mudar, a novela substituta de Elas por Elas deve durar sete meses, sendo levada ao público até meados de novembro de 2024.

O que sabemos sobre Rancho Fundo

A novela que assume o espaço deixado pelo remake de Elas por Elas vai se passar na região do Cariri, no sertão da Paraíba. O romance central envolve Quinota e Marcelo, que é um explorador de pedras turmalinas.

Candoca (Isadora Cruz) e José (Sergio Guizé) dão um beijo apaixonado em "Mar do Sertão" (Fábio Rocha/Globo)

Segundo o enredo, eles são flagrados por Zefa Leonel, mãe da jovem, que decreta um casamento forçado após presenciar a cena, mas ele foge da cidade, deixando a mulher muito nervosa.

Querendo honrar a filha, Zefa vai atrás do explorador de pedras e chega na cidade grande, onde encontra uma vida muito diferente e difícil.

A novela é inspirada na peça A Capital Federal, de Artur Azevedo, e tem direção artística de Allan Fiterman, o mesmo de Mar do Sertão.

