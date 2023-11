Por que o primeiro episódio de série é chamados de "piloto"?

Você é daqueles que adora decorar tudo sobre as suas séries favoritas? Se sim, já deve ter reparado que geralmente o nome do primeiro episódio é bem simples, sendo chamado apenas "piloto".

Essa é uma prática comum há décadas nas emissoras de televisão dos Estados Unidos, e o costume até já passou para os lançamentos dos streamings, como Netflix e Prime Video.

Origens misteriosas

O termo "piloto" no contexto de episódios de televisão não tem uma origem clara, mas há várias teorias sobre seu surgimento. Uma das mais aceitas é que a palavra "piloto" foi emprestada do mundo científico, onde um estudo piloto ou uma pesquisa piloto pode ser um projeto em menor escala que determina se há viabilidade de completar a pesquisa idealizada pelo cientista.

Ou seja, um piloto é uma versão de teste de algo antes de se comprometer com o projeto completo.

Outra teoria é de que a palavra veio do mesmo sentido de um piloto de avião: o episódio guiaria os produtores e espectadores por uma nova história, assim como um piloto guia os passageiros.

Neste sentido, também há uma teoria de que a palavra viria da ideia de decolar, já que se diz que os episódios estão no ar. O piloto seria o responsável por colocar a série lá, segundo o Mega Curioso.

Sem-titulo-4

Twitter

Por fim, algumas pessoas dizem que a ideia da denominação "piloto" veio da expressão em inglês pilot light. O termo é utilizado para se referir a primeira chama que serve de ignição para um aquecedor ou um fogão a gás.

Seu papel



Todo ano, os canais que produzem séries nos Estados Unidos recebem centenas, ou até milhares, de ideias para novos conteúdos. Assim, durante alguns meses do ano, os canais definem um orçamento para a produção dos "pilotos", com o objetivo de convencer os produtores de que a série tem o potencial de ser um sucesso.

Sem-titulo-6

Twitter

Dessas centenas de episódios, alguns não chegam sequer a ir ao ar, ficando arquivados para preencher algum buraco na programação ou esquecidos para sempre. Outros "pilotos" são escolhidos, mas podem apresentar problemas para os produtores e financiadores.

Eles podem, por exemplo, exigir a mudança de algum membro do elenco ou do tom do programa. Embora alguns escolhidos tenham de ter partes regravadas, outros episódios "pilotos" podem ser exibidos de forma direta.

Reação do público

Nesses casos, normalmente, a rede produz pelo menos quatro episódios para medir qual será a reação do público. Se há interesse e a audiência é satisfatória, o canal vai liberar a produção de uma temporada completa. Se o episódio é amplamente criticado, ou pior, não gera audiência, os poucos episódios seguintes podem nem ser exibidos.

Sem-titulo-8

Twitter

Portanto, o episódio "piloto" é o primeiro episódio de uma série de televisão que desempenha um papel crítico na introdução do público a um novo programa. É a prova de conceito da série, projetada para estabelecer o tom, apresentar os personagens-chave e definir o mundo no qual a história se desenrolará.

Em termos práticos, um episódio "piloto" serve como um experimento de baixo risco para as redes de televisão ou estúdios. Eles investem recursos em um único episódio para determinar se a série tem potencial para atrair uma audiência e justificar a produção de episódios adicionais.