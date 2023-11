Narjara Turetta quer voltar ao teatro e faz vaquinha online para conseguir dinheiro

Fora da TV, a atriz Narjara Turetta quer voltar ao teatro em breve e, aos 56 anos, ela criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para um projeto, que pretende arrecadar uma boa quantia, mas que afirma não ter um valor certo.

Lançada em 30 de setembro, a famosa já conseguiu mais de 1.465,99 para colocar no palco um monólogo sobre a sua vida e carreira, que tem mais de 50 anos de estrada A plataforma diz que a campanha não tem meta financeira, “todo valor ajuda”.

Fora da TV, Narjara Turetta foi vendedora nas praias do Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Nas redes sociais, Narjara conta com o apoio dos fãs, que sempre pedem pelo seu retorno às novelas. Ao todo, são mais de 237 mil seguidores nas redes sociais. Recentemente, ela compartilhou uma foto reencontrando a escritora Gloria Perez, autora de Malu Mulher: “Somos vizinhas e batemos um papo gostoso nesse reencontro”, legendou a famosa.

Relembre a trajetória da atriz

Elisa, da novela Malu Mulher, exibida em 1979, é uma das personagens mais conhecidas de Narjara, que começou a carreira de atriz aos quatro anos de idade, em quadros da Record.

Mas, depois de algumas novelas e um tempo fora da mídia, a famosa começou a trabalhar como dubladora em 2006, e voltou à televisão a convite de Jayme Monjardim para participar da novela Páginas da Vida, no papel de Inezita, a governanta de Tônia (Sônia Braga).

Em 2010 teve sua estreia no cinema interpretando a personagem Mariana, no curta-metragem Disse Não Disse, dirigido por Victor Perales. No mesmo ano, ela apareceu em Malhação ID e deu uma entrevista para Jô Soares.

Narjara Turetta foi uma estrela nos anos 1970 (Reprodução/Instagram)

Em 2011 retoma a carreira de atriz num dos papéis de destaque da novela Morde & Assopra, escrita por Walcyr Carrasco, interpretando a personagem Lilian, ao lado das atrizes Elizabeth Savalla e Marina Ruy Barbosa.

No ano seguinte, integrou o elenco da novela Salve Jorge, fazendo a turca Buquê, que trabalhava na loja de Mustafá. Em 2015, foi contratada pela Rede Globo para ser instrutora de Babilônia, ajudando atrizes como Glória Pires a decorar textos.

