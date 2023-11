Kim Kardashian estaria namorando jogador da NFL

Kim Kardashian fez questão de garantir que Odell Beckham Jr. tivesse um 31º aniversário inesquecível. O wide receiver do Baltimore Ravens foi acompanhado pela fundadora da SKIMS, de 43 anos, em uma festa de aniversário com tema dos anos 1990 em Nova York.

Kardashian e sua amiga La La Anthony chegaram à festa depois da aparição da estrela da realidade no CFDA Fashion Awards. A estrela das Kardashians usava um vestido de couro preto inspirado no estilo gótico, enquanto Anthony usava um mini vestido preto com luvas de ópera combinando.

Na festa, Beckham Jr. exibiu seu peito tatuado deixando sua jaqueta preta desabotoada. O trio foi acompanhado por amigos próximos do jogador da NFL, incluindo Lori Harvey, James Harden, Saquon Barkley, Michael Rubin, Ashley Graham, Emily Ratajkowski, Winnie Harlow, Lil Baby, Emma Chamberlain, Luka Sabbat e PJ Tucker.

Uma fonte disse à People que "foi uma festa muito divertida com muita gente divertida".

Rumores

Em setembro, uma fonte confirmou que Kim Kardashian e Odell Beckham Jr. estavam "saindo" juntos. Na época, várias fontes confirmaram que o jogador da NFL e sua namorada modelo de longa data, Lauren Wood, haviam oficialmente se separado.

Esta não é a primeira vez que Kim Kardashian é ligada a um jogador de futebol. Em 2007, ela começou a namorar Reggie Bush, então jogador dos New Orleans Saints. Seu relacionamento foi exibido nas câmeras na primeira temporada de "Keeping Up with the Kardashians". Eles terminaram em 2010 devido às demandas ocupadas de suas respectivas carreiras.

Em 2010, Reggie Bush refletiu sobre seu tempo com Kardashian, dizendo no programa de Rachael Ray que a atenção da mídia era difícil para ele. "Eu jogo futebol e a maioria dos jogadores de futebol é tímida diante das câmeras", disse na época. "Só queremos ser deixados em paz, só queremos fazer o que fazemos". Ele acrescentou que, embora não goste das câmeras, "faço isso porque é importante para [Kim]".

Mais recentemente, Kim Kardashian foi casada com Kanye West, de 2014 a 2021 (os ex-casal finalizou o divórcio em novembro de 2022), e namorou Pete Davidson por nove meses no ano passado antes de seguirem caminhos separados.