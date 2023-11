Kate parece estar incomodada com William após mudança na vida familiar

O especialista real Duncan Larcombe expressou preocupação com o relacionamento de Kate Middleton e o príncipe William, sugerindo que a priorização dos deveres reais pelo príncipe está causando tensão no casamento. Desde a saída do príncipe Harry e Meghan da família real, William e Kate assumiram mais responsabilidades, levando William a tomar a decisão consciente de que “o dever vem em primeiro lugar”. Esta mudança tem implicado em menos tempo para William passar com Kate e seus três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Apesar de serem considerados um casal extremamente carismático, Larcombe acredita que as prioridades de William mudaram nos últimos anos. Ele afirmou que, embora William tenha priorizado sua família durante os primeiros 10 anos de casamento, agora suas prioridades “começaram a mudar”. Isso levanta preocupações sobre como William equilibrará as necessidades do país com as de sua esposa e filhos no futuro.

William e Kate/ Getty Images

O casal de Cambridge, que se conheceu na Universidade de S. Andrews em 2001, conquistou a simpatia da imprensa e do público desde o início de seu relacionamento. Após uma breve separação em 2006, William e Kate anunciaram o noivado em 2010 e se casaram em uma cerimônia majestosa em abril de 2011. Desde então, tiveram três filhos: George, Charlotte e Louis.

No entanto, a crescente carga de deveres reais de William levanta questões sobre o impacto em seu casamento. Kate tem sido solidária, mas pode ter que aceitar passar menos tempo com o marido e as crianças à medida que as responsabilidades reais de William aumentam. O equilíbrio entre o dever real e a vida pessoal se tornou uma preocupação para o casal, deixando Kate e as crianças potencialmente em segundo plano enquanto William cumpre suas obrigações reais. O futuro do relacionamento deles permanece incerto, com desafios significativos à frente à medida que William se prepara para assumir um papel mais proeminente na monarquia.

