Jennifer Garner desbanca a JLo e surpreende com seus incríveis passos de dança

Uma das celebridades mais completas do mundo do entretenimento é Jennifer Lopez: ela é famosa por seu talento para atuação, canto e dança, sendo este último um dos seus dons mais celebrados. Mas ela não é a única, já que atriz Jennifer Garner, ex-esposa de Ben Affleck, também já mostrou nas telas sua versatilidade.

A atriz estudou balé clássico quando mais jovem e agora mostrou toda sua elasticidade em um vídeo em sua conta do Instagram.

Jennifer Garner e seu talento para a dança

No registro, a atriz é vista junto a Unity Phelan, a principal bailarina do New York City Ballet.

Mesmo usando jeans, Garner demonstrou toda sua elasticidade, subindo uma perna na barra e depois mostrando suas chamativas piruetas.

“Ainda sou boa”, afirmou a estrela de 51 anos na publicação, recebendo aplausos e elogios dos seus seguidores.