Fuzuê: antes dos problemas na Globo, Junno Andrade fez sucesso em outras novelas

Antes de aceitar o convite para viver o produtor musical Tonico Valverde em Fuzuê, novela da Globo que enfrenta diversos problemas de audiência, Junno Andrade, que é conhecido como o namorado da apresentadora Xuxa Meneghel, também esteve em outras produções.

Caso você não saiba, a estreia do famoso na televisão aconteceu no SBT, em 2012, quando ele assinou para viver Eliseu na novela Corações Feridos e, no mesmo ano, ele foi para o elenco de Salve Jorge, trama escrita por Glória Perez, onde interpretou Santiago Moura.

Além da novela das 21 horas, o atual namorado de Xuxa Meneghel esteve no elenco de Boogie Oogie, que estreou na emissora carioca dois anos depois. Na trama ele foi Amaury Sampaio.

Fuzuê: mesmo em crise, história de Jefinho (Micael Borges) e Tonico Valverde (Junno Andrade) cativa o público (Paulo Belote/Globo)

Sendo um dos novos destaques da TV, Junno Andrade aceitou o convite da Record TV em 2015, quando assinou um contrato exclusivo para atuar em Escrava Mãe, que foi ao ar em 2016. Vale destacar que esta também foi desenvolvida por Gustavo Reiz, o mesmo autor de Fuzuê, o seu primeiro folhetim na Globo.

Ainda na emissora de Edir Macedo, Junno esteve no elenco de Apocalipse, de 2017, e foi repórter do reality show Power Couple Brasil e do talent show Dancing Brasil, este comandado por Xuxa. Mas, em 2019, Andrade voltou à Globo para atuar em Malhação: Toda Forma de Amar, onde fez uma participação especial como o Dr. Carlos Viana.

Junno mostra no Instagram como é viver sem carne (Reprodução/Instagram)

Antes de aceitar o convite para o elenco de Fuzuê, o famoso também foi escalado para interpretar Renato Araújo em Poliana Moça, exibida durante o ano de 2022.

Papel fixo em Fuzuê?

De volta à Globo, Junno Andrade faz uma participação especial, pelo menos por enquanto. Na trama ele é o produtor musical responsável pela carreira de Jefinho Sem-Vergonha (Micael Borges).

Ele surgiu depois que o músico sertanejo apareceu no programa É de Casa. Podemos afirmar que este é um bom papel para ele, já que Junno fez fama nos anos 1980 com as canções Amor Clandestino e O Primeiro Amanhecer.

