Bad Bunny continua furioso com TikTok desde que uma música criada com inteligência artificial (IA) usando sua voz, a de Justin Bieber e Daddy Yankee se tornou um sucesso na rede social.

O músico explodiu primeiro em seu canal do WhatsApp contra o tema NostalgIA, publicado por @FlowGPTMusic, classificando-o de forma desrespeitosa.

“Se vocês gostam dessa merd* de música que está viral no TikTok, saiam deste grupo imediatamente”, escreveu em uma mensagem publicada para seus seguidores na segunda-feira.

“Vocês não merecem ser meus amigos e por isso mesmo fiz o novo disco: para me livrar de pessoas assim. Então, chu, chu, chu, fora”, concluiu a estrela, nascida Benito Antonio Martínez.

"Se vocês gostam dessa merd*, saiam desse grupo", disse. (Canal de WhatsApp de Bad Bunny)

Após expressar sua insatisfação com o tópico que se tornou viral, o criador da música e o personagem FlowGPT, o músico chileno Maury Senpai, respondeu ao "Conejo Malo" com outro vídeo criado com IA.

“Se uma música criada por um robô agradou tanto às pessoas, imagina se você a gravar? Foi para isso que eu a fiz. Faríamos história... Te dou gratuitamente e com todos os direitos”, expressou, através da tecnologia.

Raiva com a Inteligência Artificial

Agora, o porto-riquenho teria novamente demonstrado sua aparente insatisfação com a música, apagando todos os vídeos em sua conta no TikTok, onde acumula mais de 30 milhões de seguidores.

"Ainda não há vídeos. Os vídeos publicados por badbunny serão exibidos aqui", é tudo o que se pode ver agora no perfil de Martínez, que não esclareceu o motivo da remoção do conteúdo.

A ação, no entanto, não passou despercebida para os usuários, que responderam tanto a seu favor, questionando os limites da inteligência artificial, como contra ela com piadas e apoiando a música lançada em outubro.

Veja como ficou seu perfil (TikTok de Bad Bunny)

“Ótimo, Flow GPT. Ele fez uma música melhor do que todo o álbum e é algo sério, não é brincadeira”, opinou um usuário se referindo a “Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã”, o novo álbum do intérprete de 29 anos.

"Eles estão usando a sua voz! É normal que eles fiquem irritados como qualquer humano!", disse um dos seus seguidores.

"Alguém me pode dizer por que todos estão contra o Bad Bunny? Literalmente, a IA roubou a sua voz. Por muito joguinho que essa ferramenta seja, há limites", disse um segundo admirador do artista.

“Qual cantor gostaria que usassem sua voz em IA para fazer uma música?”, questionou outro. Enquanto isso, um último fã refletiu: “Apenas imagine o esforço que você faz para criar um álbum para que uma música qualquer se torne viral”.